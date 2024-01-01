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*Новое видео DREAM THEATER 26
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 15
*ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!» 14
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Jerry Cantrell

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16 окт 2024 : 		 JERRY CANTRELL: «Новый альбом — лучшая запись, что я мог сделать на данный момент»

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20 сен 2024 : 		 JERRY CANTRELL об искусственном интеллекте

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31 июл 2024 : 		 JERRY CANTRELL представил новое видео

28 июл 2024 : 		 JERRY CANTRELL исполнил новую песню

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11 апр 2024 : 		 JERRY CANTRELL нашел гитару

10 апр 2024 : 		 JERRY CANTRELL лишился гитары

8 ноя 2022 : 		 Новое видео JERRY CANTRELL

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19 ноя 2021 : 		 JERRY CANTRELL проведёт стрим

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JERRY CANTRELL: «Новый альбом — лучшая запись, что я мог сделать на данный момент»



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JERRY CANTRELL в недавнем интервью попросили пояснить, что он имел ввиду сказав про новый альбом «в этом альбоме есть уверенность»:

«Ну, я надеюсь, что большинство артистов чувствуют уверенность в своей новой пластинке. Если это не так, то, наверное, не стоит ее выпускать. Создание альбома — это серьезное обязательство, а еще это особенная возможность, которая выпадает не каждому. Поэтому я отношусь к этому очень серьезно. Но я также получаю от этого огромное удовольствие и наслаждаюсь процессом, потому что это долгий путь — свести альбом, сочинить его, записать, а затем отправиться с ним в тур. Так что вы рассчитываете на два-три года работы. И вы хотите выйти из студии с чем-то, что вы чувствуете вполне искренне. И я уверен, что «I Want Blood» — это лучшая запись, которую я мог сделать в то время. И я бы поставил ее в один ряд с любой работой, которую я сделал за свою карьеру. Так что я уверен в себе, но в первую очередь я делаю музыку для себя, и если она удовлетворяет меня, то мне очень повезло, что она удовлетворяет многих людей, которые заинтересовались работой, в которой я принимал участие. Рок-н-ролл не для всех, но он находит своих людей, так что пришло время выпустить его наружу и посмотреть, кто на него клюнет».




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