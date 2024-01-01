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Jerry Cantrell

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JERRY CANTRELL: «Если вы хотите крови, их есть у меня!»



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JERRY CANTRELL в недавнем интервью обсудил новую студийную работу "I Want Blood", релиз которой намечен на 18 октября. Когда ведущая KOMP 92.3 заметила, что новая пластинка совершенна не похожа на "Brighten", он ответил:

«Да, это так. Так и есть. И так и должно быть, потому что это совершенно другая пластинка. [' Смеется ] 'Brighten', это была отличная пластинка. И я считаю, что это было очень подходящее название и отличная песня, чтобы представить эту работу. Когда я придумывал материал для этой пластинки, он был немного более тяжелым и агрессивным. И у меня была песня под названием «I Want Blood». И я подумал, что это отличное название. В нем есть мощь, оно привлекает ваше внимание и как будто представляет альбом в целом.

Одна из моих любимых пластинок — „If You Want Blood You've Got It“ группы AC/DC. Так что если вы хотите крови, она у меня есть. [Смеется]».

Говоря о том, как «I Want Blood» соотносится с некоторыми из его предыдущих работ, Cantrell сказал:

«Да, это хорошая работа. Любой артист будет радоваться своей новой пластинке, потому что это новый альбом, и для того, чтобы его записать, требуется много усилий и времени. И если вы собираетесь ее выпустить, то, очевидно, она соответствует тому уровню, который вы хотели достичь, и, надеюсь, может быть, даже немного превзойдет его. Так что мне, к счастью, удалось не разочароваться, а приятно удивиться практически каждому альбому, который я сделал за свою карьеру, и это хорошее ощущение. И когда ты приносишь домой альбом и можешь сделать шаг назад и взглянуть на него, то думаешь: «О, чувак. Это серьезная работа». И я не думаю, что мог бы сделать что-то лучше. Это абсолютно лучшая работа, которую я мог сделать за тот период времени. Так что это всегда приятное чувство».




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