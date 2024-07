сегодня



JERRY CANTRELL исполнил новую песню



JERRY CANTRELL в рамках выступления 26 июля в Hayden Homes Amphitheater, Bend, Oregon, исполнил новую композицию "Vilified":



01. Brighten

02. Vilified (live debut)

03. Atone

04. Them Bones (ALICE IN CHAINS song)

05. Psychotic Break

06. Cut You In

07. Sea Of Sorrow (ALICE IN CHAINS song)

08. Had To Know

09. Would? (ALICE IN CHAINS song)

10. Rooster (ALICE IN CHAINS song)







