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Jerry Cantrell

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JERRY CANTRELL: «Нынешняя система распространения музыки плоха для артистов»



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JERRY CANTRELL в недавнем интервью поговорил о том, как изменилось распространение музыки за прошедшие годы и что это значит для существования артистов.

«Музыкальный бизнес изначально был устроен не вполне справедливо. Это были своего рода хищнические займы для групп, которые вы возвращали по ставке в 75 центов за доллар. А что касается сохранения за собой издательских прав, то это была настоящая битва, и очень немногие артисты справлялись с ней. Новая модель взяла это и немного усилила. Я смотрел — не помню артиста, но я смотрел на композицию, которая набирает миллионы и миллионы стримов и за нее людям платят тысячную долю цента [смеется], тысячную долю цента каждый раз, когда она проигрывается. В былые времена, когда вас крутили по радио, это стоило примерно пенни или что-то вроде того, и постепенно капало прилично. Я активно выступаю за права артистов».

Далее он объяснил, что музыкальная индустрия всегда была сложной, но с появлением потоковых платформ финансовое давление только усилилось.

«Новая модель стриминговой платформы взяла за основу старую модель, когда артист получал небольшую долю, и сделала эту долю еще меньше. Так что цены на ведение бизнеса — аренда автобуса, газ, топливо, зарплаты, поездки — всё это продолжает расти, а доходы артистов всех размеров продолжают падать.

Мне не на что жаловаться. У меня всё хорошо, но суть в том, что труд должен достойно оплачиваться. Я не думаю, что продуктовый магазин или фермер, или кто-то, кто продает или выращивает много продукции, останется в бизнесе очень долго, если затраты останутся прежними, чтобы работать и доставлять это на рынок, и, возможно, 70-80 процентов покупателей придут и скажут: «Мне не очень хочется платить за это яблоко сегодня, но я всё равно его возьму [Смеется]».

Несмотря на все эти трудности, Cantrell остается очень уравновешенным и сосредоточенным на том, что у него получается лучше всего — создавать музыку и делиться ею со своими поклонниками. Но очевидно, что он хочет более справедливых условий для артистов.

«Это плохая бизнес-модель. Было бы здорово, если бы она была немного справедливее по отношению к артисту. Понятное дело, что земля всегда движется, часы всегда идут, и вы можете рассчитывать на то, что обстоятельства будут меняться. И это часть жизни - по мере того, как проходят дни, недели и годы, пытаться почувствовать изменения, осознать их, попытаться приспособиться к ним и понять, как действовать дальше.

Для меня это было приключение, и я видел много изменений. Я из того поколения, которое в детстве слушало восьмидорожечные кассеты, синглы на 45 оборотов и простые винилы. И больше ничего не было. Я видел, как менялись форматы, как менялись различные модели того, как люди потребляют музыку и как она к ним поступает. Я всё еще пытаюсь разобраться в этом. Но в конце концов, вы можете делать только то, что можете. Вы должны знать об этом. Вы можете взаимодействовать с условиями и пытаться понять, что лучше всего работает именно для вас.

Моя работа довольно проста, и это возвращает нас к началу. Я просто пытаюсь сочинить хороший рок-н-ролл, который мне нравится, выложить его на всеобщее обозрение и играть его для людей. И мне очень повезло, что у меня есть возможность делать это и люди, которым небезразлично то, что я сочиняю».




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