JERRY CANTRELL представил новое видео



"Afterglow", новое видео JERRY CANTRELL, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "I Want Blood", выход которого запланирован на 18 октября на Double J Music.



01. Vilified

02. Off The Rails

03. Afterglow

04. I Want Blood

05. Echoes Of Laughter

06. Throw Me A Line

07. Let It Lie

08. Held Your Tongue

09. It Comes







просмотров: 65