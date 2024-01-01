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JERRY CANTRELL: «Я не живу прошлым, я смотрю вперед»



У JERRY CANTRELL'a в недавнем интервью спросили, чувствует ли он, что продолжает традиции и наследие, созданные им вместе с покойным вокалистом ALICE Лейном Стейли, особенно в том, что касается его нового сольного альбома «I Want Blood»:



«Я не трачу много времени на подобные размышления. Но раз уж ты заговорила об этом, мы вместе создавали группу и стиль, вокал и музыку, и ты продолжаешь и открываешь что-то новое. Ты должен жить в настоящем. И именно там я провожу большую часть своего времени. Я не слишком часто оглядываюсь назад. Но мы оба наложили отпечаток друг на друга — как участники группы — и мы все в равной степени ответственны за то, чем является группа ALICE. И ты учишься и растешь с годами как артист, я вынес все эти уроки с собой, и я узнал несколько новых по пути с другими людьми. И сейчас я в таком творческом моменте — я думаю, вы можете услышать... Вы всегда услышите элементы всего, что вы слышали на любой моей записи, будь то с ALICE или что-то другое, потому что я могу быть только самим собой. Но и в группе я всего лишь один человек. Так что, думаю, если вы послушаете [«I Want Blood»], вас, вероятно, утешит тот факт, что это что-то знакомое, но в то же время достаточно свежее, чтобы быть чем-то вроде «Вау! Ладно, это круто. Я такого раньше не слышал». Так что я стараюсь сочетать и то, и другое».







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