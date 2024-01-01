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JERRY CANTRELL: «Музыка всегда найдет свою аудиторию»



В недавнем интервью у JERRY CANTRELL спросили, как он относится к воздействию его музыки, созданной за последние три с половиной десятилетия, в особенности когда речь идет о молодых поклонниках, открывающих его творчество



«Да, это действительно классная особенность музыки. Когда мы начинали, у нас была толпа примерно нашего возраста, может, чуть постарше. А потом, с каждым десятилетием, многие из тех, кто был с вами с самого начала, растут вместе с вами, у них появляются семьи, дети, и теперь вы видите несколько поколений фанатов. И это очень круто. Недавно я был, кажется, в Лас-Вегасе и смог встретиться с мальчишкой. Не думаю, что ему было больше 12 или 13 лет или около того. И он знал всю программу вдоль и поперек, и он по-настоящему талантливый гитарист. Он рокер, и у него действительно глубокая связь с группой.



В этом и заключается вся прелесть музыки. Она живет своей собственной жизнью. Она делает свое дело, и музыка сама найдет тех, кто заинтересуется ей; она найдет свою аудиторию. И если это что-то долговечное, то оно будет передаваться из поколения в поколение. Всегда есть возможность обнаружить свою музыку».







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