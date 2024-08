сегодня



Вокалист CANDLEBOX присоединился на сцене к JERRY CANTRELL



Вокалист CANDLEBOX Kevin Martin присоединился на сцене к JERRY CANTRELL в рамках выступления 23 августа на Hard Rock Live, Etess Arena, Atlantic City, New Jersey и исполнил кавер-версию ALICE IN CHAINS "Would?".





