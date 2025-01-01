Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*С Новым Годом! 76
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 32
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 19
*JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ 16
*NEVERMORE ищут вокалиста 16
*Почему AC/DC так названы? 14
*CRAIG GOLDY: «VIVIAN CAMPBELL неуважительно вёл себя с DIO» 6
*SOPHIE LLOYD: «Меня вдохновляет ORIANTHI» 5
*Концертный релиз W.A.S.P. выйдет на виниле 4
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*С Новым Годом! 76
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 32
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 19
*JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ 16
[= ||| все новости группы



*

Jerry Cantrell

*



7 янв 2025 : 		 JERRY CANTRELL обсуждал с JAMES'ом HETFIELD'ом совместную работу

2 дек 2024 : 		 Почему JERRY CANTRELL любит петь о смерти?

26 ноя 2024 : 		 JERRY CANTRELL: «Я не живу прошлым, я смотрю вперед»

14 ноя 2024 : 		 JERRY CANTRELL: «Нынешняя система распространения музыки плоха для артистов»

24 окт 2024 : 		 JERRY CANTRELL: «Музыка всегда найдет свою аудиторию»

23 окт 2024 : 		 Новое видео JERRY CANTRELL

22 окт 2024 : 		 Видео полного выступления JERRY CANTRELL

16 окт 2024 : 		 JERRY CANTRELL: «Новый альбом — лучшая запись, что я мог сделать на данный момент»

14 окт 2024 : 		 Новое видео JERRY CANTRELL

20 сен 2024 : 		 JERRY CANTRELL об искусственном интеллекте

13 сен 2024 : 		 JERRY CANTRELL: «Если вы хотите крови, их есть у меня!»

6 сен 2024 : 		 JERRY CANTRELL представил новое видео

27 авг 2024 : 		 Вокалист CANDLEBOX присоединился на сцене к JERRY CANTRELL

21 авг 2024 : 		 TIM MONTANA присоединился на сцене к JERRY CANTRELL

12 авг 2024 : 		 Видео с выступления JERRY CANTRELL

31 июл 2024 : 		 JERRY CANTRELL представил новое видео

28 июл 2024 : 		 JERRY CANTRELL исполнил новую песню

26 июл 2024 : 		 JERRY CANTRELL представил новый трек

12 июл 2024 : 		 ROY MAYORGA поедет в тур с JERRY CANTRELL

11 апр 2024 : 		 JERRY CANTRELL нашел гитару

10 апр 2024 : 		 JERRY CANTRELL лишился гитары

8 ноя 2022 : 		 Новое видео JERRY CANTRELL

11 июн 2022 : 		 Новое видео JERRY CANTRELL

26 апр 2022 : 		 Видео с выступления JERRY CANTRELL

25 мар 2022 : 		 JERRY CANTRELL: «Я особо не обращаю внимания на диванные войска»

17 мар 2022 : 		 Новое видео JERRY CANTRELL
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JERRY CANTRELL обсуждал с JAMES'ом HETFIELD'ом совместную работу



zoom
JERRY CANTRELL в интервью Metal Hammer ответил на вопрос, может ли он записать альбом с James'ом Hetfield'ом:

«Ну, отчасти мы обсуждали такой вариант. У нас никогда не было официального разговора, но я играл с ним у Kirk'a [Hammett, гитарист METALLICA] дома. Я даже провел ночь или две у него дома, и в итоге мы оказались с гитарами на кухне и на крыльце. Это то, что мне было бы очень интересно, даже просто написать с ним песню. А что касается того, перерастет ли это во что-то большее, то он достаточно плотно занят на основном месте работы. Ха-ха! Так что я пойму, если это никогда не станет реальностью».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 101

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом