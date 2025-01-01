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JERRY CANTRELL обсуждал с JAMES'ом HETFIELD'ом совместную работу
JERRY CANTRELL в интервью Metal Hammer ответил на вопрос, может ли он записать альбом с James'ом Hetfield'ом:
«Ну, отчасти мы обсуждали такой вариант. У нас никогда не было официального разговора, но я играл с ним у Kirk'a [Hammett, гитарист METALLICA] дома. Я даже провел ночь или две у него дома, и в итоге мы оказались с гитарами на кухне и на крыльце. Это то, что мне было бы очень интересно, даже просто написать с ним песню. А что касается того, перерастет ли это во что-то большее, то он достаточно плотно занят на основном месте работы. Ха-ха! Так что я пойму, если это никогда не станет реальностью».
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