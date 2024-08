сегодня



Видео с выступления JERRY CANTRELL



Видео с выступления JERRY CANTRELL, которое состоялось четвертого августа в Everwise Amphitheater, White River State Park, Indianapolis, Indiana, доступно для просмотра ниже:



01. Psychotic Break

02. Them Bones (ALICE IN CHAINS song)

03. Atone

04. Vilified

05. Had To Know

06. Man In The Box (ALICE IN CHAINS song)

07. My Song

08. Cut You In

09. Brighten

10. Would? (ALICE IN CHAINS song)

11. Rooster (ALICE IN CHAINS song)







