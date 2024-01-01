Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 113
*Новое видео LIMP BIZKIT 36
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 31
*KISS набрали миллиард 30
*Гитарист SEPULTURA: «Примите природу, мать вашу!» 25
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 22
*PAUL STANLEY: «Я был убеждён, что могу играть на гитаре, хот... 20
*MARK MORTON: «SLASH научил меня как не брать в рот крепкое» 16
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 113
*Новое видео LIMP BIZKIT 36
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 31
*KISS набрали миллиард 30
*Гитарист SEPULTURA: «Примите природу, мать вашу!» 25
[= ||| все новости группы



*

Jerry Cantrell

*



12 июл 2024 : 		 ROY MAYORGA поедет в тур с JERRY CANTRELL

11 апр 2024 : 		 JERRY CANTRELL нашел гитару

10 апр 2024 : 		 JERRY CANTRELL лишился гитары

8 ноя 2022 : 		 Новое видео JERRY CANTRELL

11 июн 2022 : 		 Новое видео JERRY CANTRELL

26 апр 2022 : 		 Видео с выступления JERRY CANTRELL

25 мар 2022 : 		 JERRY CANTRELL: «Я особо не обращаю внимания на диванные войска»

17 мар 2022 : 		 Новое видео JERRY CANTRELL

17 янв 2022 : 		 Концертное видео JERRY CANTRELL

21 дек 2021 : 		 JERRY CANTRELL — о гастрольных планах

1 дек 2021 : 		 JERRY CANTRELL: «Мы всегда стараемся бывать в разных странах»

23 ноя 2021 : 		 JERRY CANTRELL — о популярности гранжа

19 ноя 2021 : 		 JERRY CANTRELL проведёт стрим

1 ноя 2021 : 		 JERRY CANTRELL: «Мой бог рока — это...»

30 окт 2021 : 		 JERRY CANTRELL — об альбоме METALLICA 1991 года

28 окт 2021 : 		 JERRY CANTRELL: «Металл играет для меня важную роль!»

27 окт 2021 : 		 JERRY CANTRELL: «Работать над новым всегда сложно»

23 окт 2021 : 		 Новый сингл JERRY CANTRELL

12 окт 2021 : 		 JERRY CANTRELL: «ELTON JOHN дал добро»

28 сен 2021 : 		 JERRY CANTRELL: «Рок-н-ролл здоров и процветает»

10 сен 2021 : 		 Новый сингл JERRY CANTRELL

1 авг 2021 : 		 Новое видео JERRY CANTRELL

9 мар 2021 : 		 JERRY CANTRELL завершил запись

14 окт 2020 : 		 DUFF MCKAGAN и JERRY CANTRELL отметили день рождения Картера

6 авг 2020 : 		 JERRY CANTRELL: «Вокалист METALLICA — крёстный отец»

10 июл 2020 : 		 JERRY CANTRELL в программе "Icons"
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ROY MAYORGA поедет в тур с JERRY CANTRELL



zoom
Барабанщик STONE SOUR и MINISTRY Roy Mayorga сообщил, что примет участие в туре Jerry Cantrell, который стартует 26 июля в Hayden Homes Amphitheater, Bend, Oregon и завершиться 15 сентября в Greek Theatre, Los Angeles, California. На разогреве заявлены CANDLEBOX.

«Я очень рад сообщить, что этим летом вместе с Jerry Cantrell буду выступать в поддержку BUSH в рамках их тура "Loaded: The Greatest Hits", что означает, что я на некоторое время отдохну от MINISTRY, но в какой-то момент вернусь. С нетерпением жду лета, чтобы зажечь вместе с вами!»






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 78

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом