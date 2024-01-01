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ROY MAYORGA поедет в тур с JERRY CANTRELL



Барабанщик STONE SOUR и MINISTRY Roy Mayorga сообщил, что примет участие в туре Jerry Cantrell, который стартует 26 июля в Hayden Homes Amphitheater, Bend, Oregon и завершиться 15 сентября в Greek Theatre, Los Angeles, California. На разогреве заявлены CANDLEBOX.



«Я очень рад сообщить, что этим летом вместе с Jerry Cantrell буду выступать в поддержку BUSH в рамках их тура "Loaded: The Greatest Hits", что означает, что я на некоторое время отдохну от MINISTRY, но в какой-то момент вернусь. С нетерпением жду лета, чтобы зажечь вместе с вами!»











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