JERRY CANTRELL о вокальном росте



JERRY CANTRELL в недавнем интервью ответил вопрос о том, как он начал исполнять вокальные партии в ALICE IN CHAINS после того, как поначалу занимался в основном написанием песен и игрой на гитаре:



«Ну, вот как-то взял и начал. Стоя рядом с [покойным вокалистом ALICE IN CHAINS] Лейном Стейли, [я подумал], что мне не нужно много петь. Этот парень очень крут. Так что я был очень счастлив просто быть автором песен и время от времени исполнять бэк-вокал. Но в самом начале он меня подбадривал: "Ты пишешь много всякого, и оно мне нравится. Но не пойми меня неправильно, что я тебе говорю, потому что мне это нравится, и я люблю это петь. Но многие из этих вещей очень для тебя личные . Так что тебе стоит спеть несколько из них". А я в ответ: "Я не хочу [этого делать]. Давай. У тебя получится". На что он сказал: "Нет, нет. Правда, тебе стоит спеть несколько". И я спел. Я начал петь на акустическом EP "Sap" — думаю, это был первый раз, когда я взял на себя основной вокал. А потом я просто развивался и пел всё больше и больше. А потом, когда Лэйн ушел из жизни, мы, конечно же, пригласили William [DuVall, нынешнего вокалиста ALICE IN CHAINS]. И нужно было сохранить ту систему пения с двумя лид-вокалами, которая была в ALICE — она была хорошо узнаваема, — которую мы с Лейном создали вместе с Sean [Kinney, drums] и Mike [Inez, bass]. Но мне пришлось сделать гораздо больший шаг вперед.



Я похож на многих — например, на Лейна или Криса Корнелла из SOUNDGARDEN. Есть куча людей, которые изначально не хотели быть певцами. Они оба были барабанщиками. Никто больше не умел петь, [поэтому они] сказали: "Ладно, хорошо. Я буду певцом". Они не хотели быть вокалистами. Я тоже не хотел быть певцом, но по необходимости так получилось. И мне нравится думать, что я стал лучше в этом деле и чувствую себя увереннее с каждой [сольной] пластинкой. В частности, на своей новой [2024 'I Want Blood'] я полагаю, что мне удалось проникнуть на территорию, которой я раньше не достигал — больше силы, больше контроля, чуть больше диапазона, чуть больше верхов. "I Want Blood" — очень требовательная пластинка в вокальном плане. И это даже радует, потому что ты продолжаешь на себя давить, ты продолжаешь ставить себя в неудобное положение, и ты не знаешь, сможешь ли ты справиться с этим. Именно в таком положении ты и хочешь быть, когда творишь. "Я не знаю, смогу ли я это сделать". Но только так вы добьетесь успеха».







