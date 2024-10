сегодня



Видео полного выступления JERRY CANTRELL



Видео полного выступления JERRY CANTRELL, которое состоялось 17 октября по случаю выпуска сольного альбома, доступно для просмотра ниже:



06:23 Vilified

11:08 Off The Rails

17:16 Psychotic Break

21:31 Them Bones

24:44 Atone

30:13 Had To Know

36:21 Afterglow

41:31 I Want Blood

46:25 Cut You In

50:11 My Song

55:28 Angel Eyes

1:01:11 Would?

1:05:13 Held Your Tongue

1:10:47 Echoes Of Laughter

1:17:17 Rooster

1:24:49 Brighten

1:30:09 It Comes











