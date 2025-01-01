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Savatage

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Клавишник SAVATAGE: «Меня тут чуть деревом не убило»



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JON OLIVA в интервью бразильскому музыкальному журналисту Марсело Виейра рассказал, что его травмы не позволяют ему принять участие в грядущем туре SAVATAGE:

«Я чувствую себя паршиво. Что ж, я усвоил урок. Прежде всего, никогда не ломайте позвоночник. Это мой первый совет, потому что это невероятно больно и требует много времени для заживления. А я, к сожалению, сломал позвоночник в трёх местах. В остальном я в порядке, за исключением перелома, то есть я не могу петь. Я не могу нормально двигаться, потому что ещё не полностью всё зажило. И я не могу заниматься терапией, физиотерапией, потому что не всё зажило, чтобы полноценно ей заниматься. Так что я, по сути, застрял, и это отстой, и я очень разочарован, но что поделаешь? Всякое бывает. И если бы я врезался туда, куда врезался, на метр левее, я был бы сейчас мёртв. Мою машину разрезало пополам, и я не дотянул до дерева около метра. Это было страшно. И это была случайная авария. Я наехал на лужу на дороге, проскочил по ней, взлетел в воздух и врезался в дерево, а дерево разрезало мою машину пополам. И, как я уже сказал, до ствола оставался лишь метр, и я мог влететь в дерево своим телом».

После того как Виейра отметил, что Олива по-прежнему будет выступать в качестве «музыкального директора» SAVATAGE на предстоящих концертах, и поинтересовался, какова новая динамика для Jon'a и остальных участников группы, он ответил:

«Это странно, но именно я всё организовал. Я был первым, кто начал работать над этим турне. А потом произошла эта авария, я пролежал в больнице семь месяцев, и мои менеджеры сказали: "Мы просто отменим тур". А я такой: "О Боже. Нет, нет. Дайте мне немного подумать". Я поговорил со всеми ребятами и сказал: "Давайте вы поедете в тур без меня, а потом, когда я вылечусь, я вернусь, и всё будет как раньше". Я не хотел разочаровывать фанатов SAVATAGE, потому что все с нетерпением ждали гастролей, и ребята из группы очень этого ждали. А потом я попал в аварию, и это всё испортило. И я не настолько самолюбив, чтобы сказать: "Если меня там не будет, никто не будет играть". Так что я поговорил со всеми. Я составил сет-лист, список песен и сказал: "Ребята, вы хотите это сделать? Давайте приступим. Я с вами". Я буду присутствовать на всех репетициях. Я буду заниматься музыкальной режиссурой и прочими вещами.

Ребята испытывают потребность выступать. У них всё получится. Я просто уверен, что они зададут жару. Я бы тоже хотел быть там, но физически не могу. И я не выйду на сцену, если не смогу выложиться на сто процентов. А с этой травмой я просто не смогу петь на сто процентов, и я не буду этого делать. Я лучше позволю ребятам выступать, а когда я вылечусь — надеюсь, следующим летом, следующей весной — когда я буду в порядке, то вернусь и снова выйду на сцену».

На вопрос, является ли это возвращение на сцену разовым событием или же поклонники могут ожидать от группы выпуска нового материала в будущем, Oliva ответил:

«В принципе, у нас есть целый альбом, который уже сочинён, я работал над ним, работал над некоторыми вещами с Chris'ом и Al'ом и над некоторыми вещами самостоятельно, и в общем-то у нас есть весь материал. Просто мы готовились начать работать над ним вместе, и тут произошёл несчастный случай. Я как раз ехал в студию, когда произошёл этот инцидент. Это случилось не вовремя, но что тут поделаешь? Это был просто несчастный случай, но такое случается. Мне повезло, что я остался жив. Я решил, что пусть ребята отыграют эти концерты в Южной Америке и, может быть, пару концертов в Европе, а потом мы займёмся работой над альбомом. Это мне по силам, я могу работать над альбомом, как сейчас, но я не могу выступать с концертами, потому что я не могу долго стоять на ногах с больным позвоночником, и я не могу петь. Я пою диафрагмой, и, скажу я вам, пытаться петь с переломом позвоночника очень больно — как будто тебя протыкают отвёрткой. Так что пока я не поправлюсь, я отправлю ребят отрываться по полной, и у них всё получится. Они очень рады, и я рад за них. И у нас есть несколько сюрпризов в запасе».

Что касается музыкального направления нового материала SAVATAGE, Jon сказал:

«В нём всего понемногу. Есть несколько действительно отличных тяжёлых, мрачных песен. Есть отличные прогрессивные вещи в духе QUEEN. Всего понемногу. На самом деле, материала настолько много, что, возможно, придётся выпустить двойной альбом, потому что у меня слишком много хороших песен. И это прекрасно. Я не собираюсь наскоро слепить какой-то дрянной альбом под вывеской SAVATAGE: "Вот, пожалуйста". Нет. Каждая песня должна быть на 10 баллов, и пока что все песни, над которыми мы работали, очень хороши. И я думаю, что вам это понравится».




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