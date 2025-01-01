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*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
*Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома» 18
*GATES OF ISHTAR нашли лейбл 17
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Savatage

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Гитарист SAVATAGE: «На фанатских сайтах меня опускают куда больше, чем на новостных»



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CHRIS CAFFERY в недавнем интервью обсудил критику его и коллег по группы. В частности он упомянул о том, что во время пандемии он участвовал в онлайн-переписке на каналах социальных сетей таких сайтов, как BLABBERMOUTH и страниц, связанных с SAVATAGE

«У меня хорошие отношения с людьми из Blabbermouth... Во времена COVID я наблюдал за тем, как люди сходят с ума и выходят в сеть. И я видел, что происходило на Blabbermouth, как они выплескивали свое разочарование в односложных фразах, которые звучали на этом сайте. И вы могли видеть многих музыкантов, которые были частью этих разговоров. Они так злились. А я сидел и смеялся над некоторыми из этих шуток. И однажды я просто решил присоединиться.

В какой-то момент кто-то сделал довольно нелепое заявление, сказав, что именно благодаря ему появилась группа или определенный тип гитарного металла, и я продолжал вставлять имя этого человека во все эти посты, а люди из Blabbermouth знали, что я их разыгрываю. Потому что у них всегда был Corey из SLIPKNOT — у них было одно имя, которое появлялось в каждом посте, чтобы было смешно. И я проделывал это с еще одним именем, которое использовал, и они довольно быстро подхватили. Так что, даже когда я дохожу до заголовка и появляются посты с моим именем на Blabbermouth, они не нападают на меня. И я полагаю, что это очень круто, я думаю, что это уважение, которое возникло из-за того, что внутри они понимают, что мое чувство юмора отразилось на том, что они делают. И я никогда не думал, что это что-то плохое. Это было что-то такое забавное в разгар самого странного года в моей жизни, и я просто подхватил и все это было очень забавно. Так что, я не считаю все это чем-то плохим. Все эти люди — фанаты музыки, и они хорошо проводят время. И мне всегда было смешно наблюдать за музыкантами, которые так расстраивались.

У меня было много случаев, когда люди высказывали свои замечания в мой адрес. За все годы работы с SAVATAGE меня больше ругали на сайтах SAVATAGE, чем на Blabbermouth, потому что там всегда есть люди, которые недовольны: «Раз Крисса Оливы нет в живых, то это уже и не SAVATAGE». Типа, ну, вы бы не говорили о Криссе Оливе... Причина, по которой тысячи людей [говорят о SAVATAGE в сети], в том, что мы сохранили наследие. Это дало вам возможность, чтобы две тысячи человек говорили обо мне дерьмо вместо двадцати. Так что твой бессмысленный голос слышат гораздо больше людей. И я ценю это, потому что вы рекламируете наследие SAVATAGE. И никто не любит Крисса Оливу больше, чем я. Это факт. Он был главной причиной, по которой я стал тем, кто я есть, и где я оказался. Так что, как я уже сказал, я просто перестал реагировать на что-то подобное. Со временем ты сильно взрослеешь в этом отношении».




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