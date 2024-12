сегодня



Демо SAVATAGE 1994 года



Демо-версия композиции SAVATAGE "Stare Into The Sun" с вокалом Jon Oliva, доступна для прослушивания ниже. Она была написана для альбома Handful Of Rain, и записана Zak'ом Stevens'ом.







