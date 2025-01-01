"Потерянный" двойной альбом SAVATAGE

Mark Christopher Garrett продолжает снабжать поклонников SAVATAGE редкостями от группы — на этот раз дошло до полной версии Streets: A Rock Opera:
«Streets: A Rock Opera был выпущен в 1991 году и изначально задумывался как двойной альбом. Atlantic решили сократить материал и выпустить в качестве однодисковой версии. Все записи оказались в закромах лейбла. Позднее, после большого успеха TSO, они хотели выпустить Srreets: A Rock Opera - The Story Of D.T. Jesus полностью, только для того, чтобы узнать, что Atlantic Records потеряли оригинальные треки в своем хранилище и не могут их найти. Oliva и O'Neill даже предложили награду в $1000.00 тому, кто сможет их найти, но никто не смог.
И вот впервые с гордостью представляю восстановленный в полном (почти) объеме пресловутый двойной альбом Streets A Rock Opera. Некоторые из этих песен — оригинальные записи, только более низкого качества, другие, такие как «Desiree», знакомы фэнам Savatage с вокалом Zach Stevens, но теперь их можно услышать в правильном контексте полной сюжетной линии D.T. Jesus, как и песню «Stay». Одну композицию я не смог достать, и это была «Sanctuary», но ее заменили на «Target», на чем она и была основана изначально.
Такие композиции, как «Beyond Broadway» и другие, являются оригинальными «потерянными треками». Самым скверным из всех найденных мной треков был «Island Of The Kings». Это была очень грубая 4-дорожечная демо-запись с большим количеством шипения; к счастью, в контексте сюжета D.T. Jesus она отлично работает. В создание и восстановление этого рок-шедевра было вложено много труда, надеюсь, вам понравится!»
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