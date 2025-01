сегодня



"Потерянный" двойной альбом SAVATAGE



Mark Christopher Garrett продолжает снабжать поклонников SAVATAGE редкостями от группы — на этот раз дошло до полной версии Streets: A Rock Opera:



«Streets: A Rock Opera был выпущен в 1991 году и изначально задумывался как двойной альбом. Atlantic решили сократить материал и выпустить в качестве однодисковой версии. Все записи оказались в закромах лейбла. Позднее, после большого успеха TSO, они хотели выпустить Srreets: A Rock Opera - The Story Of D.T. Jesus полностью, только для того, чтобы узнать, что Atlantic Records потеряли оригинальные треки в своем хранилище и не могут их найти. Oliva и O'Neill даже предложили награду в $1000.00 тому, кто сможет их найти, но никто не смог.



И вот впервые с гордостью представляю восстановленный в полном (почти) объеме пресловутый двойной альбом Streets A Rock Opera. Некоторые из этих песен — оригинальные записи, только более низкого качества, другие, такие как «Desiree», знакомы фэнам Savatage с вокалом Zach Stevens, но теперь их можно услышать в правильном контексте полной сюжетной линии D.T. Jesus, как и песню «Stay». Одну композицию я не смог достать, и это была «Sanctuary», но ее заменили на «Target», на чем она и была основана изначально.



Такие композиции, как «Beyond Broadway» и другие, являются оригинальными «потерянными треками». Самым скверным из всех найденных мной треков был «Island Of The Kings». Это была очень грубая 4-дорожечная демо-запись с большим количеством шипения; к счастью, в контексте сюжета D.T. Jesus она отлично работает. В создание и восстановление этого рок-шедевра было вложено много труда, надеюсь, вам понравится!»



Act I



"Intro"

"Beyond Boadway"

"Streets"

"Jesus Saves"

"Larry Elbows"

"Tonight He Grins Again"

"Strange Reality"



Act II



"Island of the Kings"

"A Little Too Far"

"Target"

"You're Alive"

"Sammy And Tex"

"St. Patricks"

"Can You Hear Me Now"



Act III



"Tonight I Would Be King"

"Life Goes On"

"It's Up to You"

"New York City Don't Mean Nothing"

"Desiree"

"Ghost in the Ruins"

"Living on the Edge of Time"



Act IV



"Stay"

"If I Go Away"

"Agony and Ecstasy"

"Heal My Soul"

"Somewhere In Time"

"Believe"

"D.T. Jesus" (Reprise)











+0 -0



просмотров: 120