Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 77
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 56
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Концертное видео TARJA 25
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 22
*NEVERMORE ищут вокалиста 18
*Почему AC/DC так названы? 16
*Лидер OPETH о Поле Ди'Анно 14
*CRAIG GOLDY: «VIVIAN CAMPBELL неуважительно вёл себя с DIO» 10
*Обновленное видео DOKKEN 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 77
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 56
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Концертное видео TARJA 25
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 22
[= ||| все новости группы



*

Savatage

*



10 янв 2025 : 		 "Потерянный" двойной альбом SAVATAGE

5 янв 2025 : 		 Доступна компиляция SAVATAGE

30 дек 2024 : 		 Демо SAVATAGE 1994 года

27 дек 2024 : 		 SAVATAGE: «Вопрос времени, когда мы все запишем»

28 ноя 2024 : 		 Бывший барабанщик SAVATAGE готов выступить с группой

24 июн 2024 : 		 Новый винил SAVATAGE выйдет летом

27 фев 2024 : 		 Гитарист SAVATAGE о выступлении на разогреве у METALLICA в 1984 году

19 окт 2023 : 		 Гитарист SAVATAGE вспоминает Криса Оливу

3 сен 2023 : 		 Переиздание SAVATAGE выйдет осенью

23 апр 2023 : 		 JON OLIVA работает над новым материалом SAVATAGE

10 апр 2023 : 		 У SAVATAGE есть новый материал

1 дек 2022 : 		 Переиздание SAVATAGE выйдет зимой

16 май 2022 : 		 Переиздания SAVATAGE попали в чарты

9 май 2022 : 		 Рассказ о переизданиях SAVATAGE

7 фев 2022 : 		 Гитарист SAVATAGE хотел бы выпустить новый альбом группы

9 янв 2022 : 		 CHRIS CAFFERY полон оптимизма в отношении нового альбома SAVATAGE

24 июн 2021 : 		 Альбомы SAVATAGE выйдут на виниле

14 июн 2021 : 		 JON OLIVA: «У меня на три альбома SAVATAGE материала хватит!»

2 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик SAVATAGE: «Был бы Крис, я бы тоже остался в группе»

13 ноя 2020 : 		 SAVATAGE думают о возвращении?

17 янв 2020 : 		 Фэн-видео от гитариста SAVATAGE

3 дек 2019 : 		 Гитарист SAVATAGE об альбоме Gutter Ballet

13 апр 2017 : 		 Вокалист SAVATAGE почтил память Пола О'Нила

5 окт 2015 : 		 JON OLIVA сочиняет песни для возможного нового диска SAVATAGE

9 сен 2015 : 		 JON OLIVA: «Бросил есть и пить, готовясь к шоу SAVATAGE»

19 авг 2015 : 		 Профессиональное видео c выступления SAVATAGE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

"Потерянный" двойной альбом SAVATAGE



zoom
Mark Christopher Garrett продолжает снабжать поклонников SAVATAGE редкостями от группы — на этот раз дошло до полной версии Streets: A Rock Opera:

«Streets: A Rock Opera был выпущен в 1991 году и изначально задумывался как двойной альбом. Atlantic решили сократить материал и выпустить в качестве однодисковой версии. Все записи оказались в закромах лейбла. Позднее, после большого успеха TSO, они хотели выпустить Srreets: A Rock Opera - The Story Of D.T. Jesus полностью, только для того, чтобы узнать, что Atlantic Records потеряли оригинальные треки в своем хранилище и не могут их найти. Oliva и O'Neill даже предложили награду в $1000.00 тому, кто сможет их найти, но никто не смог.

И вот впервые с гордостью представляю восстановленный в полном (почти) объеме пресловутый двойной альбом Streets A Rock Opera. Некоторые из этих песен — оригинальные записи, только более низкого качества, другие, такие как «Desiree», знакомы фэнам Savatage с вокалом Zach Stevens, но теперь их можно услышать в правильном контексте полной сюжетной линии D.T. Jesus, как и песню «Stay». Одну композицию я не смог достать, и это была «Sanctuary», но ее заменили на «Target», на чем она и была основана изначально.

Такие композиции, как «Beyond Broadway» и другие, являются оригинальными «потерянными треками». Самым скверным из всех найденных мной треков был «Island Of The Kings». Это была очень грубая 4-дорожечная демо-запись с большим количеством шипения; к счастью, в контексте сюжета D.T. Jesus она отлично работает. В создание и восстановление этого рок-шедевра было вложено много труда, надеюсь, вам понравится!»

Act I

"Intro"
"Beyond Boadway"
"Streets"
"Jesus Saves"
"Larry Elbows"
"Tonight He Grins Again"
"Strange Reality"

Act II

"Island of the Kings"
"A Little Too Far"
"Target"
"You're Alive"
"Sammy And Tex"
"St. Patricks"
"Can You Hear Me Now"

Act III

"Tonight I Would Be King"
"Life Goes On"
"It's Up to You"
"New York City Don't Mean Nothing"
"Desiree"
"Ghost in the Ruins"
"Living on the Edge of Time"

Act IV

"Stay"
"If I Go Away"
"Agony and Ecstasy"
"Heal My Soul"
"Somewhere In Time"
"Believe"
"D.T. Jesus" (Reprise)

SAVATAGE - Restored




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 120

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом