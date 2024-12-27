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Savatage

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SAVATAGE: «Вопрос времени, когда мы все запишем»



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Участники SAVATAGE недавно поговорили с Metal Pilgrim, и, в частности, на вопрос о том, как идет процесс работы над новым материалом, Chris Caffery ответил:

«Ну, музыка пишется и продолжает писаться. Что касается того, когда она будет закончена, то дата не определена. Скажем так: когда мы сможем, мы закончим работу над музыкой. И то, что уже написано, очень хорошо. И когда мы соберемся вместе и начнем играть, у меня есть ощущение, что будет писаться и новый материал. Я к тому, что в идеальном варианте мы проведем все наши концерты, составим план, который будет соответствовать реальным срокам, и у нас будет ответ на этот вопрос.

Я думаю, было бы здорово выпустить какую-нибудь музыку, но сейчас, я полагаю, самое главное - это то, что мы собираемся. И теперь, когда машина SAVATAGE движется, мы сможем ответить на эти вопросы лучше, я полагаю, поскольку теперь это уже не слухи, что SAVATAGE будут выступать. Так что у нас будет больше ответов, когда мы соберемся вместе».

Добавил Stevens: «И мы работаем над музыкой. Мы записываем материал уже некоторое время. Я имею в виду, что у меня есть восемь или девять песен, над которыми я работал с [вдохновителем SAVATAGE] Jon [Oliva]. И он продолжает писать еще, как сказал Chris. Так что это непрерывный процесс. Старые вещи продолжают радовать. И тут Jon говорит: «О, тебе это нравится? Ну, вот. А потом что-то переигрывает что-то другое, и тогда то, что, как вы думали, будет 10 песнями на альбоме, сейчас уже в половине случаев выходит на новый уровень. Так что у нас много музыки. Вопрос времени — когда мы сможем ее записать».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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27 дек 2024
A
Akkolteus
Очень интересная группа, недавно открыл их для себя. Так что новый материал ждём.

просмотров: 153

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