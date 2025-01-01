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*GENE SIMMONS: «Рок не в моде» 28
*SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он... 23
*Профессиональное видео с выступления AVANTASIA 17
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Savatage

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Гитарист SAVATAGE: «Jon хочет, но не может»



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Chris Caffery в недавнем интервью обсудил предстоящие выступления SAVATAGE:

«Jon [Oliva] был первым, кто сказал нам, что надо ехать в тур, правда. Он как никто другой хочет, чтобы это произошло. И он был первым, кто сказал, что мы будем работать над новой пластинкой. А потом у него начались проблемы со здоровьем, мы приостановили работу, но вдруг возникла возможность провести вот эти гастроли. И он хотел, чтобы мы наконец занялись делом.

Я помню, как разговаривал с Jon'ом прямо перед тем, как мы собирались отправиться в турне TSO [TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA] в конце 2024 года. Я сказал: "Знаешь, Jon, я никогда не участвовал в шоу SAVATAGE без тебя". И мы стали эмоционально беседовать о его брате [покойном гитаристе SAVATAGE Криссе Оливе], о событиях в нашей жизни, о наших семьях, о людях, которых мы потеряли, и всё в таком духе. Затем он посмотрел на меня и спросил: "Ты будешь уже играть эту чёртову музыку или нет?" Так что это всё объясняет.

Jon хочет присутствовать на будущих концертах. И я думаю, что по крайней мере это вдохновит высшие силы на то, чтобы помочь ему, вылечить его и помочь нам воссоединиться с Jon'ом любым способом, который только возможен. Я знаю, что он будет на наших репетициях, будет работать с нами над сет-листом, будет участвовать в постановке и во всём остальном, что мы затеваем. И, надеюсь, мы сможем как-то показать его на видеоэкранах, если будем что-то записывать для шоу. Но мы непременно убедимся в том, что он будет каким-то образом присутствовать, и мы уверены, что он в принципе всегда с нами. Я имею в виду, что это по сути группа Jon'a. Он просто физически не может сейчас путешествовать. И я знаю, что он хочет быть на сцене.

Я знаю его. Jon один из самых сильных людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни. И на него обрушился целый вихрь испытаний. У него умерли жена, отец, зять, умер [бывший продюсер SAVATAGE и основатель TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA] Пол О'Нил. У него было несколько звукорежиссёров и много участников группы JON OLIVA'S PAIN, у него было достаточно причин, чтобы заставить себя оставаться в деле и продолжать заниматься музыкой. И я думаю, что, как я уже сказал, он самый сильный человек, с которым я работал в этом бизнесе, физически и эмоционально. Я знаю "горного короля" и мы непременно возьмём его с собой, когда он сможет».




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