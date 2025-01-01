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*EKTOMORF выступят в России в мае 39
*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 20
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 17
*Профессиональное видео с выступления AVANTASIA 17
*Очередь за билетами на концерт BLACK SABBATH составила 125 0... 16
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Savatage

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20 фев 2025 : 		 Гитарист SAVATAGE: «Понимаю, почему некоторые недовольны, что Jon'a не будет на концертах»

19 фев 2025 : 		 Гитарист SAVATAGE: «Jon хочет, но не может»

5 фев 2025 : 		 JON OLIVA: «Альбом SAVATAGE у меня уже есть»

26 янв 2025 : 		 Барабанщик SAVATAGE о возвращении группы: «Катализатором этого стали наши поклонники»

17 янв 2025 : 		 Гитарист SAVATAGE о возвращении группы к активной деятельности

13 янв 2025 : 		 Специальное издание SAVATAGE

10 янв 2025 : 		 "Потерянный" двойной альбом SAVATAGE

5 янв 2025 : 		 Доступна компиляция SAVATAGE

30 дек 2024 : 		 Демо SAVATAGE 1994 года

27 дек 2024 : 		 SAVATAGE: «Вопрос времени, когда мы все запишем»

28 ноя 2024 : 		 Бывший барабанщик SAVATAGE готов выступить с группой

24 июн 2024 : 		 Новый винил SAVATAGE выйдет летом

27 фев 2024 : 		 Гитарист SAVATAGE о выступлении на разогреве у METALLICA в 1984 году

19 окт 2023 : 		 Гитарист SAVATAGE вспоминает Криса Оливу

3 сен 2023 : 		 Переиздание SAVATAGE выйдет осенью

23 апр 2023 : 		 JON OLIVA работает над новым материалом SAVATAGE

10 апр 2023 : 		 У SAVATAGE есть новый материал

1 дек 2022 : 		 Переиздание SAVATAGE выйдет зимой

16 май 2022 : 		 Переиздания SAVATAGE попали в чарты

9 май 2022 : 		 Рассказ о переизданиях SAVATAGE

7 фев 2022 : 		 Гитарист SAVATAGE хотел бы выпустить новый альбом группы

9 янв 2022 : 		 CHRIS CAFFERY полон оптимизма в отношении нового альбома SAVATAGE

24 июн 2021 : 		 Альбомы SAVATAGE выйдут на виниле

14 июн 2021 : 		 JON OLIVA: «У меня на три альбома SAVATAGE материала хватит!»

2 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик SAVATAGE: «Был бы Крис, я бы тоже остался в группе»

13 ноя 2020 : 		 SAVATAGE думают о возвращении?
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Гитарист SAVATAGE: «Понимаю, почему некоторые недовольны, что Jon'a не будет на концертах»



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В рамках недавнего интервью у Al'a Pitrelli спросили, что он думает относительно жалоб некоторых фанатов на то, что в грядущем возвращении SAVATAGE на сцену не участвует Jon Oliva, вокалист и клавишник-основатель группы, который в 2023 году повредил позвоночник, из-за чего он теперь передвигается на инвалидной коляске. Кроме того, у него были диагностированы рассеянный склероз и болезнь Меньера — состояния, которые ещё больше осложнили его здоровье:

«Есть люди, которые будут жаловаться, и я понимаю их. Есть два основателя SAVATAGE - Крисс и Jon, и Jon недостаточно здоров, чтобы выступить в этом году. И мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы он смог вернуться, потому что я хочу, чтобы "горный король" вернулся с триумфом, а не просто чтобы он появился с нами лишь ради того, чтобы появиться. А он не хочет быть на сцене, если не сможет проделать впечатляющую работу. Ну а Крисс Олива скончался 35 лет назад. Я никак не могу повлиять на это.

Я знаю, что если вам понравились туры "Dead Winter Dead" и "The Wake Of Magellan", которые мы провели когда-то, и хотя с нами тогда был Jon Oliva, всё равно приходите сейчас. Не живите в разочаровании. Приходите и посмотрите своими глазами, а если вам не понравится, то я выкуплю у вас билет. [Смеётся] Я не знаю, что ещё сказать. Всегда найдутся пуристы, и я уважаю их и полностью их понимаю.

Мы собираемся представить и исполнить эту музыку в выдающейся манере, и я надеюсь, что всем это понравится. А те, кто сомневается, просто дайте нам "шанс", без каламбура. Позвольте нам продемонстрировать над чем мы сейчас работаем, и мы сможем продолжить традицию. Я думаю, что песни скажут сами за себя. Когда Zak начнёт петь все свои вещи, зрители просто ахнут: "Ого, это потрясающе!" И мы представим композиции эпохи "горного короля" как можно лучше.

Мы знаем, что столкнёмся с ненавистниками. Это нормально. Но я буду больше времени думать о положительных сторонах и обо всех тех людях, которые реально хотят нас увидеть. И если в зале окажутся пара человек c предубеждением, мы будем очень стараться, чтобы переубедить вас. Дайте нам шанс. Посмотрим, что из этого выйдет».

На вопрос о том, есть ли у SAVATAGE планы по выпуску новой музыки в ближайшем будущем, Al ответил:

«Jon Oliva и [бывший продюсер SAVATAGE и основатель TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA] Пол О'Нил постоянно сочиняли вместе — вплоть до кончины Пола. Так что есть много незаконченного материала или демо-записей, которые теперь лежат как бы без дела. Я знаю, что некоторые другие ребята из группы встречались с Jon'ом и вентилировали вопрос по поводу нового материала.

Я не могу ответить на вопрос о том, выйдет ли какая-нибудь запись в ближайшем будущем, только потому, что мы сосредоточены на том, чтобы сделать грядущее мировое турне потрясающим. Я бы предпочёл сейчас никого не сбивать. Я хочу сосредоточиться на том, что мы должны сделать в моменте, и давайте пройдём через это вместе и посмотрим, что произойдёт.

Все хотели бы выпустить новую пластинку, новый материал, но пока рано. Сейчас самое время выйти на сцену и просто показать миру, что эта группа стала лучше, чем была три десятилетия назад».




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