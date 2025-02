сегодня



Гитарист SAVATAGE: «Понимаю, почему некоторые недовольны, что Jon'a не будет на концертах»



В рамках недавнего интервью у Al'a Pitrelli спросили, что он думает относительно жалоб некоторых фанатов на то, что в грядущем возвращении SAVATAGE на сцену не участвует Jon Oliva, вокалист и клавишник-основатель группы, который в 2023 году повредил позвоночник, из-за чего он теперь передвигается на инвалидной коляске. Кроме того, у него были диагностированы рассеянный склероз и болезнь Меньера — состояния, которые ещё больше осложнили его здоровье:



«Есть люди, которые будут жаловаться, и я понимаю их. Есть два основателя SAVATAGE - Крисс и Jon, и Jon недостаточно здоров, чтобы выступить в этом году. И мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы он смог вернуться, потому что я хочу, чтобы "горный король" вернулся с триумфом, а не просто чтобы он появился с нами лишь ради того, чтобы появиться. А он не хочет быть на сцене, если не сможет проделать впечатляющую работу. Ну а Крисс Олива скончался 35 лет назад. Я никак не могу повлиять на это.



Я знаю, что если вам понравились туры "Dead Winter Dead" и "The Wake Of Magellan", которые мы провели когда-то, и хотя с нами тогда был Jon Oliva, всё равно приходите сейчас. Не живите в разочаровании. Приходите и посмотрите своими глазами, а если вам не понравится, то я выкуплю у вас билет. [Смеётся] Я не знаю, что ещё сказать. Всегда найдутся пуристы, и я уважаю их и полностью их понимаю.



Мы собираемся представить и исполнить эту музыку в выдающейся манере, и я надеюсь, что всем это понравится. А те, кто сомневается, просто дайте нам "шанс", без каламбура. Позвольте нам продемонстрировать над чем мы сейчас работаем, и мы сможем продолжить традицию. Я думаю, что песни скажут сами за себя. Когда Zak начнёт петь все свои вещи, зрители просто ахнут: "Ого, это потрясающе!" И мы представим композиции эпохи "горного короля" как можно лучше.



Мы знаем, что столкнёмся с ненавистниками. Это нормально. Но я буду больше времени думать о положительных сторонах и обо всех тех людях, которые реально хотят нас увидеть. И если в зале окажутся пара человек c предубеждением, мы будем очень стараться, чтобы переубедить вас. Дайте нам шанс. Посмотрим, что из этого выйдет».



На вопрос о том, есть ли у SAVATAGE планы по выпуску новой музыки в ближайшем будущем, Al ответил:



«Jon Oliva и [бывший продюсер SAVATAGE и основатель TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA] Пол О'Нил постоянно сочиняли вместе — вплоть до кончины Пола. Так что есть много незаконченного материала или демо-записей, которые теперь лежат как бы без дела. Я знаю, что некоторые другие ребята из группы встречались с Jon'ом и вентилировали вопрос по поводу нового материала.



Я не могу ответить на вопрос о том, выйдет ли какая-нибудь запись в ближайшем будущем, только потому, что мы сосредоточены на том, чтобы сделать грядущее мировое турне потрясающим. Я бы предпочёл сейчас никого не сбивать. Я хочу сосредоточиться на том, что мы должны сделать в моменте, и давайте пройдём через это вместе и посмотрим, что произойдёт.



Все хотели бы выпустить новую пластинку, новый материал, но пока рано. Сейчас самое время выйти на сцену и просто показать миру, что эта группа стала лучше, чем была три десятилетия назад».







