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Savatage

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Бывший барабанщик SAVATAGE готов выступить с группой



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Бывший ударник SAVATAGE Steve "Doc" Wacholz в недавнем интервью ответил на вопрос, предвидел ли он успех четвертого альбома группы 1987 года «Hall Of The Mountain King» до его выхода:

«Ну, ничего такого обычно не ожидаешь. Ты просто идешь в студию, делаешь лучшую работу, на которую способен, рвешь задницу на британский флаг, а потом лишь надеешься, что пластинка стрельнет. Так что в этом бизнесе нет никаких реальных гарантий, когда ты на сто процентов уверен, что только что написал хитовую пластинку или что-то в этом роде. Ты надеешься, что она станет популярна, но в итоге это можно сравнить со случайным супом дня.

Когда металл достиг определенного уровня, внезапно пришел гранж и захватил власть. Пропал hair metal, пропал и весь металл в целом — все увлеклись гранжем, NIRVANA и всеми этими дурацкими группами из Сиэтла. А потом со всеми hair-группами случилась такая штука — они снова ушли в подполье и попытались перестроиться. Сегодня для меня удивительно, что до сих пор существуют RATT, POISON, что все эти коллективы возвращаются, и люди открывают их для себя заново, а слушатели моего возраста вспоминают о них и говорят: «Вау, я переживаю свое детство, вновь смотря на DEF LEPPARD!» Так что вы просто не можете предугадать, как повернется жизнь. Я к тому, что достаточно вспомнить SAVATAGE или TSO [TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA]. Они [SAVATAGE] готовятся дать несколько европейских концертов или концертов в Южной Америке. Вы только подумайте об этом. Я же выступал с Оливами [Jon'ом и Криссом Оливой] ещё в 1977. Какой сейчас год? 2024-й, понимаете? Это просто безумие».

Когда интервьюер высказал мнение, что SAVATAGE следовало бы пригласить именно его сесть за барабанную установку на двух концертах, которые группа отыграет в Южной Америке в апреле 2025 года — на бразильском фестивале Monsters Of Rock и на чилийском Masters Of Rock — с составом, в который входят Johnny Lee Middleton на басу, Chris Caffery на гитаре, Al Pitrelli на гитаре, Jeff Plate на барабанах и Zak Stevens на вокале, Steve сказал:

«Я говорил об этом Johnny. Ты можешь оставить эту информацию между нами, или пусть это станет достоянием общественности, мне всё равно. Я сказал: «Слушай, если у старины Jeff'а случится нервный срыв из-за того, что к власти пришел старина Trumpy [избранный президент Дональд Трамп], ты просто дай мне знать, чувак. Я твой запасной вариант». И я могу сыграть любую чертову песню, потому что я всё ещё играю на барабанах. Я играю два-три раза в неделю точно... По крайней мере, тогда у SAVATAGE был бы хоть один из основателей [в составе на этих концертах]. Но это не страшно. Я занимаюсь тем, к чему лежит душа, и мне нравится делать то, что я делаю!»

Последние пятнадцать лет Wacholz является владельцем оружейного магазина Cherokee Guns в Северной Каролине. Магазин неоднократно попадал в местные новостные сводки, благодаря провокационным слоганам и вывескам в различной форме высмеивающих либеральные повестки дня.




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