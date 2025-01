сегодня



Гитарист SAVATAGE о возвращении группы к активной деятельности



Гитарист SAVATAGE Chris Caffery дал интервью для "Trunk Nation With Eddie Trunk", в котором рассказал о том, каким образом группа, впервые за больше чем двадцать лет, возвращается к активным гастролям, которые намечены на этот год:



«Это было забавно. Мне позвонил Adam Lind, наш менеджер по TSO [TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA] - он работал с нами в SAVATAGE еще со времен "Dead Winter Dead" и даже до того. И мы всегда обсуждали с ним такое возвращение.



Я просто считаю, что SAVATAGE на самом деле никогда и не распадались. Помните тот фильм "48 часов" с персонажем Реджи, который пришел забрать машину, ту самую, которой никто не пользовался все эти годы. И другой парень спрашивает: "Где ты был?". А он отвечает: "Я был занят". Вот так и с SAVATAGE.



Так что да, в этом и суть. Пришло время. Adam позвонил нам и сказал: "Я хочу со всеми поговорить о будущем SAVATAGE в рамках конференц-колла". И я понятия не имел, что он собирается сказать. И он заставил нас всех выйти на связь и сказал: "Слушайте, у меня есть несколько действительно серьезных предложений для вас, ребята, поехать на несколько фестивалей". И я, честно говоря, просто расплакался. Я не мог в это поверить. Я был так счастлив услышать эту новость. Были предложения из Южной Америки и Европы, и именно этим мы сейчас и будем заниматься. Сначала в апреле мы едем в Бразилию, играем там на фестивале Monsters Of Rock, потом на Masters Of Rock в Чили и Аргентине. А в июне мы отправимся в Европу, где выступим на Hellfest, Rockwave и Graspop, а также на нескольких других фестивалях и устроим несколько собственных хэдлайн-шоу. И это просто очень волнительно! Наши собственные шоу в Германии раскупаются на ура, а ведь мы не играли для немцев уже 20 лет. Так что, когда у твоей группы заранее полностью продаются залы на 2500-3500 мест, это очень радует.



Все постоянно спрашивают меня, что будет дальше. Но на данный момент я живу одним днём, потому что я и понятия не имел, что такое возвращение произойдет в принципе. Так что на текущий момент у меня есть лишь те ответы, которые есть и у вас. А когда я получу новости о дальнейших планах, тогда же их получат и все остальные. Хочу прояснить, что мы обсуждали будущее. Мы хотим играть везде. Все в SAVATAGE очень рады происходящему. Так что, надеюсь, это лишь начало нового витка в истории группы. Я не могу точно сказать сейчас, что будет дальше, но я просто отмечу, что мы потихоньку возвращаемся к работе и очень рады этому. И как только мы узнаем о дальнейших планах, вы тоже об этом узнаете. Вот и все дела. Пока что я просто смотрю на новости, на анонсы, и думаю: "Подождите-ка секунду". Я смотрю на этот плакат, а на нем написано SCORPIONS, JUDAS PRIEST и SAVATAGE, и я такой: "Потрясающе!", потому что такие афиши я наблюдал в прошлом целыми десятилетиями, и теперь эта часть жизни вернулась в мой график. И, как я уже сказал, это придает ощущение возвращения к истокам. Потому что на самом деле я никогда и не присоединялся к другой группе. Я работал с Doro [Pesch], и когда другим музыкантам требовалась помощь, я делал некоторые вещи с METAL CHURCH. Но в основном я просто записывал свои сольные альбомы и как бы откладывал активную занятость в сторону, потому что я никогда не хотел очутиться в составе другого коллектива, которому не мог бы посвятить себя полностью. А с TSO и моим графиком работы - кроме того, я очень много делаю, чтобы заботиться о маме, у меня просто не было времени на что-то еще. SAVATAGE - это такая важная часть моей жизни и моей карьеры, и вдруг она вернулась. И теперь я счастлив каждый день своей жизни с тех пор, как услышал объявление о новой активности в SAVATAGE».



Что касается состава SAVATAGE 2025 года, Chris сказал:



«Мы собрались вместе, сделали несколько фотографий, провели несколько съемок, но мы еще не играли вместе как группа. Мы всё ещё работаем над некоторыми мелкими деталями, потому что состав будет таким, каким вы его видели в туре "Dead Winter Dead". Это я и Al [Pitrelli] на гитаре, Johnny Lee Middleton на басу, а затем Jeff Plate на барабанах. А петь будет Zak [Stevens]. Должен сказать, что Jon Oliva по-прежнему является огромной частью группы, и он будет присутствовать на репетициях, работать над сет-листами, аранжировками и прочим, но сейчас у него проблемы со спиной. И когда он сможет поехать в гастроли и выступать, он обязательно это сделает. Но на самом деле сейчас это именно он настоял, чтобы мы отправлялись в тур.



Я уже общался с некоторыми людьми, которые комментировали: "Ну какой же это SAVATAGE, когда Jon'a не будет на сцене?" Но когда я разговаривал с самим Jon'ом перед тем, как отправился в недавний тур с TSO, я сказал: "Jon, я никогда не играл шоу с SAVATAGE без тебя", и мы вроде как немного разрыдались, потому что мы говорили о его брате, и всё такое, о Поле [О'Ниле, основатель TSO], о нашей музыке, и он просто посмотрел на меня и сказал: "Черт возьми, давай уже собирайся и играй эту музыку!" Он сам хочет, чтобы мы поступали именно так. Так что если я слышу безусловное одобрение от самого Jon'a, если наши фанаты довольны, значит, мы всё делаем правильно. И, как поётся в нашей песне, "сейчас самое время". Для нас настало время приступить к делу. Мы все очень взволнованы и реакция поклонников была отличной. И я думаю, что люди будут очень рады увидеть, как мы вновь выйдем на сцену в апреле».



На вопрос о том, обсуждалась ли возможность выпуска нового студийного альбома SAVATAGE, Caffery сказал:



«Да. Это то, о чем мы говорим уже много лет. Jon неоднократно упоминал об этом. Как я уже сказал, сейчас мы просто подходим к делу постепенно. И если что-то в итоге произойдет, то так тому и быть. Сейчас я просто сосредоточен на текущих планах. Как я уже сказал, я всё еще в восторге лишь от того, что возрождение SAVATAGE вообще происходит наяву. Так что я просто с нетерпением жду предстоящих шоу.



Много лет назад, когда люди спрашивали, будем ли мы снова играть, я говорил им, что мой хрустальный шар не работает. Так что сейчас я просто повторю то же самое и подчеркну, что живу одним днём. Сейчас у SAVATAGE есть гастрольные планы, а дальше - что будет, то будет. Я с оптимизмом смотрю в будущее. Это всё, что я могу сказать. Я просто очень рад, что SAVATAGE снова стал частью моей жизни, и что он снова станет частью жизни всех остальных. Потому что лично мне этого невероятно не хватало. Я скучал по фанатам, я скучал по этим песням. Я просто скучал по этой части своей жизни, и я никогда не принимал... Когда люди говорили: "Ты бывший участник SAVATAGE", я отвечал: "Ну вообще-то мы и не распадались". Именно здесь я и хочу находиться. Я никогда не хотел быть в чьей-то другой группе, заменять того или иного человека. В SAVATAGE меня устроил покойный Крисс Олива, и с того момента есть только я и эта группа... И я невероятно счастлив, что эта часть моей жизни вернулась».







