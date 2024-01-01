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Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди...
120
TED NUGENT: «Люблю я оленину!»
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MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA
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GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ...
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Лидер ACCEPT о жизни в ЭсЭшЭй
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Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди...
120
TED NUGENT: «Люблю я оленину!»
44
MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA
30
GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ...
29
Лидер ACCEPT о жизни в ЭсЭшЭй
27
все новости группы
Savatage
США
Heavy Metal
Progressive Metal
http://www.savatage.com
Myspace:
http://www.myspace.com/savatage
Facebook:
https://www.facebook.com/savatage
24 июн 2024
:
Новый винил SAVATAGE выйдет летом
27 фев 2024
:
Гитарист SAVATAGE о выступлении на разогреве у METALLICA в 1984 году
19 окт 2023
:
Гитарист SAVATAGE вспоминает Криса Оливу
3 сен 2023
:
Переиздание SAVATAGE выйдет осенью
23 апр 2023
:
JON OLIVA работает над новым материалом SAVATAGE
10 апр 2023
:
У SAVATAGE есть новый материал
1 дек 2022
:
Переиздание SAVATAGE выйдет зимой
16 май 2022
:
Переиздания SAVATAGE попали в чарты
9 май 2022
:
Рассказ о переизданиях SAVATAGE
7 фев 2022
:
Гитарист SAVATAGE хотел бы выпустить новый альбом группы
9 янв 2022
:
CHRIS CAFFERY полон оптимизма в отношении нового альбома SAVATAGE
24 июн 2021
:
Альбомы SAVATAGE выйдут на виниле
14 июн 2021
:
JON OLIVA: «У меня на три альбома SAVATAGE материала хватит!»
2 дек 2020
:
Бывший барабанщик SAVATAGE: «Был бы Крис, я бы тоже остался в группе»
13 ноя 2020
:
SAVATAGE думают о возвращении?
17 янв 2020
:
Фэн-видео от гитариста SAVATAGE
3 дек 2019
:
Гитарист SAVATAGE об альбоме Gutter Ballet
13 апр 2017
:
Вокалист SAVATAGE почтил память Пола О'Нила
5 окт 2015
:
JON OLIVA сочиняет песни для возможного нового диска SAVATAGE
9 сен 2015
:
JON OLIVA: «Бросил есть и пить, готовясь к шоу SAVATAGE»
19 авг 2015
:
Профессиональное видео c выступления SAVATAGE
12 авг 2015
:
CHRIS CAFFERY: «Будущее SAVATAGE в руках Jon'a Oliva'ы»
10 авг 2015
:
SAVATAGE планируют новые концерты
31 июл 2015
:
SAVATAGE выступили на WACKEN OPEN AIR
16 май 2015
:
Семплы из нового релиза SAVATAGE
4 май 2015
:
Сборник SAVATAGE выйдет в июне
12 янв 2015
:
JON OLIVA о реюнионе SAVATAGE и новом альбоме JON OLIVA'S PAIN
22 дек 2014
:
CHRIS CAFFERY о реюнионе SAVATAGE
3 авг 2014
:
SAVATAGE выступят на Wacken 2015
14 авг 2013
:
Детали переиздания "Streets: A Rock Opera" SAVATAGE
30 ноя 2011
:
Участники SAVATAGE целиком исполнят "The Wake Of Magellan"
8 янв 2010
:
Сборник лучшего от SAVATAGE выйдет в марте
28 дек 2009
:
SAVATAGE работают над сборником лучших хитов
5 окт 2006
:
SAVATAGE: Редкие видеосъемки в сети
9 авг 2005
:
SAVATAGE: несколько интересных подробностей от Chris'а Caffery
26 сен 2002
:
Фронтмэн SAVATAGE выпустит дебютник
29 июн 2002
:
Savatage – Jeff Waters поможет команде в турне.
сегодня
Новый винил SAVATAGE выйдет летом
earMUSIC девятого августа впервые на виниле выпустит концертный релиз SAVATAGE "Japan Live '94"
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Сообщений нет