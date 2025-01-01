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Savatage

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SAVATAGE: 'ZAK STEVENS никогда не копировал Jon'a»



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Chris Caffery и Jeff Plate в недавнем интервью Gas Masks & Hand Grenades обсудили ближайшие выступления. На вопрос о том, будет ли исполняться материал Jon'a Oliva, Plate ответил:

«Zak наш вокалист и будет петь весь материал».

Chris добавил: «В туре "Edge Of Thorns" они всё ещё исполняли много старой музыки SAVATAGE, и то же самое было в туре "Handful Of Rain". А когда мы добрались до туров "Dead Winter Dead" и "The Wake Of Magellan", Zak всё ещё пел многие из этих песен, а затем делил их с Jon'ом. Если вы посмотрите "Japan Live '94" и некоторые видео с нашими выступлениями на фестивалях, Zak исполнял многие из этих песен. Zak — крутой мужик.

Он не будет пытаться подражать Jon'y Oliva, он никогда этого не делал. И это было видно по тому, как они выбирали вокал на альбоме "Edge Of Thorns". Я часто встречался с Криссом [Оливой, гитаристом SAVATAGE и братом Jon'a], когда они пытались решить, кем заменить Jon'a. И у них были варианты, похожие на него. В то время Крисс сказал: "Никто не будет звучать как мой брат". Поэтому они взяли Zak'a, и [основатель TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA и продюсер SAVATAGE] Пол [О'Нил] и они спродюсировали "Edge Of Thorns" и отправились в этом направлении. И Zak поёт всё. Как я уже сказал, он не пытается быть Jon'ом Oliva — никто никогда не сможет быть Jon'ом Oliva, чувак».

Jeff согласился: «Нет такого голоса, как у Jon'a, и нет такой харизмы, как у Jon'a.

Мы будем очень уважительно относиться ко всему каталогу. Есть вещи, которые Zak, вероятно, будет некомфортно петь, и мы не будем их исполнять. У нас и без того много материала. С Zak'ом четыре альбома. Плюс, как мы уже говорили, Зак пел многие из этих вещей в туре "Edge Of Thorns" и даже в туре "Handful Of Rain". Он может справиться с этим... Так что мы сможем охватить всё. Но поверьте мне, мы идём на это, прекрасно понимая, что будет много спекуляций, и люди будут очень пристально следить за нами.

Эта группа будет потрясающей, и вокал будет потрясающим — всё будет очень круто».

Chris рассказал о том, что делает вокал Jon'а таким особенным:

«Его тембр невероятен — он уникальный и такой разный. Как и гитарное звучание его брата. Существует очень мало гитаристов, которых можно слушать в течение определённого времени и слышать один тип звука. У Yngwie Malmsteen свой звук, у Эдди Ван Халена был свой звук, у Даймбэга был свой звук, у Крисса был свой звук. К сожалению, он ушёл из жизни до того, как SAVATAGE с ним получили шанс дойти до точки, когда бы все воспринимали его как известного музыканта. Когда люди говорят: "Он самый недооценённый гитарист в истории", я отвечаю: "Нет, я с этим не согласен. Я думаю, что все, кто знает, кто он такой, оценивают его по достоинству. Он самый узнаваемый и самый неизвестный гитарист". Вот так и с Jon'ом. Его голос узнаваем. Когда вы услышите его, то не станете спрашивать: "Кто это?" Вы сразу понимаете, что это Jon. Но и с Zak'ом то же самое: когда он поёт, вы понимаете, что это Zak Stevens. Даже когда мы исполняли песни SAVATAGE в TSO, никто не звучал как Zak, пока Zak не пришёл и не спел эти песни. Другие люди пели и отлично исполняли песни — не поймите меня неправильно, — но когда вы слышите Zak'a, в этом голосе есть определённое звучание, в этом голосе есть индивидуальность. И он отлично поёт. Я хочу сказать, что я очень рад за него, потому что его путь с SAVATAGE проходил иначе, чем у всех остальных, когда он взял паузу. Поэтому я очень рад, что он вернётся и снова станет Zak'ом Stevens'ом в SAVATAGE. Он был важной частью истории группы с "Edge Of Thorns", "Handful Of Rain", "Dead Witner Dead", "Japan Live" и "The Wake Of Magellan". Это большой пласт музыки. В нём больше музыки, чем вся карьера многих известных групп».




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