Гитарист SAVATAGE о сет-листе будущих концертов



CHRIS CAFFERY в недавнем интервью рассказал о том, как SAVATAGE выбирают песни для будущих концертов:



«Я сказал [другим ребятам из группы], чтобы они не позволяли мне выбирать песни для сет-листа, потому что у меня получится пятичасовой сет. Я худший человек, которого можно об этом попросить. Мне нравится каждая песня. Поэтому, как только я думаю о песне, я говорю: «Эта должна быть там». Так что я позволяю всем высказаться. Мы просим фанатов помочь нам составить сет-лист.



Мы смотрим на очевидное: какие песни, как нам кажется, люди слушают ежедневно? Теперь вы можете это увидеть. Ты получаешь представление о том, какие песни тебе нужно исполнить. И если все поет Zak, мы должны быть снисходительны к нему, потому что ему придется очень много петь, а некоторые вещи, которые на оригинальных записях исполнял Jon [Oliva], не являются для Zak'а естественным звучанием, поэтому мы не хотим давить на него слишком сильно, чтобы он был вынужден петь непривычное слишком часто. Так что, конечно, мы хотим немного увеличить процент тех композиций, которые в оригинале исполнял сам Zak, но мы по-прежнему сыграем много классики.



В SAVATAGE хорошо то, что все наши заглавные треки - это одни из самых популярных песен с каждого альбома. Так что нам удобно так работать. И это помогает, когда ты пытаешься принять решение. Вместо того чтобы говорить: «Мы должны исполнить что-то с альбома «Edge Of Thorns» представьте, что «Edge Of Thorns» была бы одной из этих причудливых, художественных песен. Тогда вам пришлось бы выбрать одну из десяти других, и, скажем, если бы каждая песня нравилась всем, то, по крайней мере, «Edge Of Thorns» явно захотели бы услышать. Так что в этом смысле это нам помогает. Я полагаю, что единственная пластинка SAVATAGE, где вы не сразу добираетесь до заглавного трека — ну, на самом деле, их две, потому что [в «Streets: A Rock Opera»] все сразу тянутся к „Believe“ или «Jesus Saves». А потом вспомните о «Poets And Madmen» — это была единственная пластинка SAVATAGE, где у нас не было одноименного трека. Остальные, „Hall Of The Mountain King“, „Power Of The Night“, „Sirens“, „Gutter Ballet“, „Handful Of Rain“, „The Wake of Magellan“, они пишут свой собственный сет-лист... Некоторые из них как бы сами решают, что им делать. И потом, хочется разнообразия. В очень многих песнях есть контрапунктный вокал, когда используется несколько вокалов, и все в таком духе. Я просто знаю, что такие песни, как «Chance» [с альбома «Handful Of Rain»], определенно вызывали особый отклик у публики. И ты запоминаешь, что получилось, и пытаешься собрать все это воедино. Конечно, у нас есть время для фестивального сета, а затем для хедлайнерского. И мы собираем несколько дополнительных песен, чтобы можно было менять их местами на хэдлайнерских шоу, ведь их всего несколько».







