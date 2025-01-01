Доступна компиляция SAVATAGE

Rock Duck Radio опубликовал компиляцию композиций SAVATAGE:
«У SAVATAGE есть множество классических хитов, но эти песни не являются таковыми. Эти песни SAVATAGE — потерянные и забытые композиции, так или иначе исключенные из предполагаемого к выпуску альбома. Некоторые из них были выпущены на специальных или ограниченных тиражах альбомов, другие являются альтернативными версиями знакомых песен Savatage, которые были выпущены. В любом случае, они собраны в одном месте — SAVATAGE: The Forgotten Songs»
"Criss Oliva Guitar Intro"
"Target"
"Living On The Edge Of Time"
"Lady In Disguise"
"Before I Hang"
"Stranger In The Dark"
"Fighting For Love"
"The Message"
"Metalhead"
"Larry Elbows" (alt. take)
"Jon Oliva Rap"
"Criss Oliva Guitar Outro"
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