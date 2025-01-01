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*С Новым Годом! 76
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 27
*Любимый рифф лидера ANNIHILATOR 23
*Басист MR. BIG: ««Я с удовольствием объясню любому, почему П... 23
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 19
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Savatage

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5 янв 2025 : 		 Доступна компиляция SAVATAGE

30 дек 2024 : 		 Демо SAVATAGE 1994 года

27 дек 2024 : 		 SAVATAGE: «Вопрос времени, когда мы все запишем»

28 ноя 2024 : 		 Бывший барабанщик SAVATAGE готов выступить с группой

24 июн 2024 : 		 Новый винил SAVATAGE выйдет летом

27 фев 2024 : 		 Гитарист SAVATAGE о выступлении на разогреве у METALLICA в 1984 году

19 окт 2023 : 		 Гитарист SAVATAGE вспоминает Криса Оливу

3 сен 2023 : 		 Переиздание SAVATAGE выйдет осенью

23 апр 2023 : 		 JON OLIVA работает над новым материалом SAVATAGE

10 апр 2023 : 		 У SAVATAGE есть новый материал

1 дек 2022 : 		 Переиздание SAVATAGE выйдет зимой

16 май 2022 : 		 Переиздания SAVATAGE попали в чарты

9 май 2022 : 		 Рассказ о переизданиях SAVATAGE

7 фев 2022 : 		 Гитарист SAVATAGE хотел бы выпустить новый альбом группы

9 янв 2022 : 		 CHRIS CAFFERY полон оптимизма в отношении нового альбома SAVATAGE

24 июн 2021 : 		 Альбомы SAVATAGE выйдут на виниле

14 июн 2021 : 		 JON OLIVA: «У меня на три альбома SAVATAGE материала хватит!»

2 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик SAVATAGE: «Был бы Крис, я бы тоже остался в группе»

13 ноя 2020 : 		 SAVATAGE думают о возвращении?

17 янв 2020 : 		 Фэн-видео от гитариста SAVATAGE

3 дек 2019 : 		 Гитарист SAVATAGE об альбоме Gutter Ballet

13 апр 2017 : 		 Вокалист SAVATAGE почтил память Пола О'Нила

5 окт 2015 : 		 JON OLIVA сочиняет песни для возможного нового диска SAVATAGE

9 сен 2015 : 		 JON OLIVA: «Бросил есть и пить, готовясь к шоу SAVATAGE»

19 авг 2015 : 		 Профессиональное видео c выступления SAVATAGE

12 авг 2015 : 		 CHRIS CAFFERY: «Будущее SAVATAGE в руках Jon'a Oliva'ы»
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Доступна компиляция SAVATAGE



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Rock Duck Radio опубликовал компиляцию композиций SAVATAGE:

«У SAVATAGE есть множество классических хитов, но эти песни не являются таковыми. Эти песни SAVATAGE — потерянные и забытые композиции, так или иначе исключенные из предполагаемого к выпуску альбома. Некоторые из них были выпущены на специальных или ограниченных тиражах альбомов, другие являются альтернативными версиями знакомых песен Savatage, которые были выпущены. В любом случае, они собраны в одном месте — SAVATAGE: The Forgotten Songs»

"Criss Oliva Guitar Intro"
"Target"
"Living On The Edge Of Time"
"Lady In Disguise"
"Before I Hang"
"Stranger In The Dark"
"Fighting For Love"
"The Message"
"Metalhead"
"Larry Elbows" (alt. take)
"Jon Oliva Rap"
"Criss Oliva Guitar Outro"




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