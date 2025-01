сегодня



Доступна компиляция SAVATAGE



Rock Duck Radio опубликовал компиляцию композиций SAVATAGE:



«У SAVATAGE есть множество классических хитов, но эти песни не являются таковыми. Эти песни SAVATAGE — потерянные и забытые композиции, так или иначе исключенные из предполагаемого к выпуску альбома. Некоторые из них были выпущены на специальных или ограниченных тиражах альбомов, другие являются альтернативными версиями знакомых песен Savatage, которые были выпущены. В любом случае, они собраны в одном месте — SAVATAGE: The Forgotten Songs»



"Criss Oliva Guitar Intro"

"Target"

"Living On The Edge Of Time"

"Lady In Disguise"

"Before I Hang"

"Stranger In The Dark"

"Fighting For Love"

"The Message"

"Metalhead"

"Larry Elbows" (alt. take)

"Jon Oliva Rap"

"Criss Oliva Guitar Outro"







