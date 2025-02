5 фев 2025



JON OLIVA: «Альбом SAVATAGE у меня уже есть»



JON OLIVA в недавнем интервью рассказал, почему не сможет принять участия в концертах SAVATAGE:



«Сейчас я даже петь не могу из-за боли. Я не могу долго стоять, и мне нужно время, чтобы позвонки зажили естественным путём».



Когда его спросили об операции как о возможном решении проблемы, он объяснил, что рассматривал такую возможность, но в итоге отказался от неё после того, как обратился за советом к медикам и знакомым.



«В моё тело хотели установить металл. Но люди, с которыми я разговаривал, сказали мне, что не стоит этого делать, что я буду потом жалеть об этом. Поэтому я решил дать зажить всему естественным путём».



Несмотря на своё отсутствие в туре, Oliva по-прежнему глубоко вовлечён в дела SAVATAGE. Он рассказал о наследии группы и о статусе их нового альбома. Когда его спросили о любимом альбоме SAVATAGE, он ответил:



«Это сложный вопрос. Больше всего для меня значит альбом [1991 года] "Streets — A Rock Opera", потому что мой брат [покойный гитарист SAVATAGE Крисс Олива], [продюсер] Пол [О'Нил] и я много работали над ним. Запись заняла целый год. Я получил огромное удовольствие от его создания, потому что в нём было много песен, и он показал все стороны группы. От "Agony And Ecstasy" до "Believe" и "Somewhere In Time" — он, пожалуй, мой любимый».



Он также вспомнил о процессе записи, подчеркнув, насколько особенным был этот альбом для него и группы:



«Это был первый альбом SAVATAGE, записанный в цифровом формате. Мы были подопытными кроликами в Record Plant, так как они только получили цифровое оборудование. Мы были первой группой, которая его использовала. Это было потрясающе.



Один из моментов, который особенно запомнился, — это запись трека "Believe", одной из самых эмоциональных песен в каталоге SAVATAGE. Я спел "Believe" 304 раза... А был использован третий дубль».



Когда его спросили, почему материал группы остаётся актуальным, он ответил:



«Многие вещи SAVATAGE не звучат устаревшими. Я вижу аналогии с альбомом BLACK SABBATH "Paranoid". Этот альбом никогда не устаревает. Я слушал его на днях — ты включаешь его, а он всё ещё отлично звучит. Думаю, то же самое и с SAVATAGE. Например, "Hall Of The Mountain King" по-прежнему выдерживает испытание временем».



Он подтвердил, что новый альбом SAVATAGE почти готов, хотя работа над ним велась нерегулярно:



«В принципе, у меня уже готов альбом. Я работаю над ним время от времени. Мы говорили о гастролях ещё до моего несчастного случая. Я работал над ним около года. Если я соберу ребят для записи, мы его доделаем. Но мы хотели сначала провести этот тур».



Что касается количества имеющегося материала, он рассказал, что его хватит не только на один альбом:



«У нас материала хватит на четыре альбома. Тексты ещё не написаны, но музыка готова. И это моя вина, что всё остановилось из-за переломов».



Несмотря на то, что ранее Oliva заявлял, что следующий альбом может стать последним для группы, сейчас он, похоже, не уверен в этом утверждении:



«Я говорил, что он может стать последним, но теперь я не уверен. У меня есть этот материал. Что мне с ним делать? Выпустить четверной альбом? Я не думаю, что он будет последним».







