26 янв 2025



Барабанщик SAVATAGE о возвращении группы: «Катализатором этого стали наши поклонники»



JEFF PLATE в интервью The Metal Voice рассказал о будущих концертах группы:



««Я думаю, катализатором этого стали наши поклонники. Они никогда не отказывались от нас. Они годами били в барабан, требуя воссоединения.

Группа не распадалась. Мы не проводили полноценных гастролей более 20 лет, но официально мы не распадались. Мы все вместе работаем в TSO [TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA]. Мы исполняли много музыки SAVATAGE на концертах TSO. На протяжении всех этих лет мы исполняли как минимум одну песню SAVATAGE в каждом туре. Так что музыка была на слуху. Поклонники уже давно требуют этого, и я должен отдать им должное.



Jon Oliva постоянно сочиняет музыку, и план был таков: сделать несколько записей — а у него куча новых идей — и выйти на сцену, сделать это снова. У Джона возникли проблемы со здоровьем, причём серьёзные, и я уверен, что все о них читали. Но Джон поступил мудро. Словно мяч снова покатился. На этот раз он не собирается его останавливать. Он будет участвовать во всём, что мы будем делать дальше. Сейчас он не может отправиться в турне, но он снова будет работать над собой. Мы скрестили пальцы. Но я скажу вам, что музыка в целом и поклонники — та сила сила, которая поддерживает имя, поддерживает интерес.



Мы все в деле. Мы все играем, возможно, так же хорошо или лучше, чем когда-либо. Не то чтобы мы 20 лет сидели и ничего не делали, а потом решили воссоединиться. Chris и я, Johnny и Al каждый год участвовали в турах TSO, а также много чего делали в межсезонье. Так что есть много факторов. Но мы испытываем волнение из-за того, что видим реальность, видим подтверждённые концерты, видим афиши...

Мы с Крисом работаем вместе с 1995 года. Мы много чего сделали вместе. Мы постоянно говорим об этом, и иметь возможность вернуться и исполнять эту музыку — это захватывающе».



Добавляет Chris Caffery:



«План был таков: после Wacken [фестиваль Open Air в 2015 году] начать играть. Но [основатель TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA] Пол [О'Нил] ушёл из жизни, и нам пришлось смириться с этим. Потом начался COVID. А затем Jon хотел начать играть, но его подкосили травмы. Как сказал Johnny Lee, когда мы с ним разговаривали, прошло 10 лет. И нам нужно сделать это сейчас. Если моргнуть глазами, пройдёт ещё 10 лет. И я не хочу показаться эмоциональным, но каждый день кто-то уходит из жизни, когда становишься старше. Так что мы хотим воспользоваться возможностью собраться вместе и отпраздновать то, что Jon, Пол, Крисс [Олива, гитарист SAVATAGE] и все мы создали в SAVATAGE, и дать фанатам, у которых был шанс увидеть нас, ещё один шанс увидеть нас снова, а тем, кто никогда нас не видел, шанс увидеть нас впервые».



Jeff продолжил:



«И вот что я вам скажу. Chris упомянул о потере Пола, и это, конечно, повлияло на всё. Но Jon и Пол были бесконечно мудры, они не распускали группу. Мы обсуждали это несколько раз. "Что же такое SAVATAGE? Мы всё ещё существуем?" Пол никогда не говорил, что мы закончили. "Мы всё ещё группа", и всё в таком духе. И вот мы здесь, годы спустя. Возможно, многих расстроило то, что мы не играли, но мы никогда не распадались. Так что теперь мы вернулись. И я думаю, что это будет очень интересно и потрясающе.



Chris сказал: "Раньше я говорил фанатам: "Мой хрустальный шар не работает. Когда это случится, я сообщу". И я хотел этого, наверное, так же сильно, как и фанаты, если не в 10 раз больше, потому что это была важная часть моей повседневной жизни. Фанаты — это фанаты группы, а SAVATAGE были частью моей жизни на протяжении десятилетий. Потом появились TSO, но SAVATAGE не было... Я не женат, и у меня нет детей, так что эта часть моей жизни исчезла, а это была важная часть для меня. Поэтому для меня очень важно вернуться в эту семью и этот мир. Это действительно так».







+0 -0



просмотров: 257

