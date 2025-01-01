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Savatage

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SAVATAGE нашли двух клавишников



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Участники SAVATAGE Chris Caffery и Zak Stevens в интервью Igor Miranda обсудили будущие концерты. В частности, на вопрос о том, были ли репетиции, Zak ответил:

«Да. У нас уже были репетиции. У нас есть клавишники, которые [идут] с нами... У нас два клавишника».

А Chris добавил: «Johnny уже говорил об этом сегодня. Мы не называем имен. И они спросили меня, что это за имена. Я ответил: «Я могу назвать вам тысячу клавишников, но это не они». [Смеется] Но Johnny упомянул, что один из парней на самом деле из Колумбии. Так что у нас есть не только клавишник, но и переводчик [для предстоящих концертов в португало- и испаноязычных странах]».

На вопрос о том, будут ли оба клавишника также участвовать в вокальных партиях SAVATAGE, Zak сказал:

«Я буду заниматься всем этим, но они отличные вокалисты, скажу я вам. Ситуация с вокалом в группе сейчас отличная, потому что я прекрасно провожу время, ведь у нас появилось больше вокальных возможностей, чем было раньше. Так что сейчас вокальный уровень группы сделал огромный шаг вперед и находится на самом высоком уровне за всю историю. И мистер Chris Caffery очень хорошо поет, и он делает свою часть работы. Так что у нас есть два отличных новых вокалиста, которые также являются клавишниками, а еще у нас есть я, Al. И кое-что вносит Johnny. Chris поет еще больше, чем раньше. Мне это нравится, чувак. У нас много хороших вокальных партий. И пока не вернется Jon, я просто беру на себя основную нагрузку по вокалу».

Chris: «Было много случаев, когда два вокалиста пели вместе в отдельных партиях, и это то, что они будут делать с Jon'ом. К тому же, когда у вас есть пятиточечный контрапункт, все эти партии гармонизируются. А когда у нас было все пять партий, у вас не было шанса получить гармонию. Так что мы сможем смешивать и сочетать гармонии. Что касается клавишных, то как только они начали играть, у нас всегда были партии фортепиано и струнных. Даже в «Prelude To Madness» это была смесь оркестровки, а когда мы переходим к «Temptation Revelation», это уже фортепиано и оркестровка. И, конечно, это продолжалось по мере того, как мы продвигались дальше по альбомам, когда вещи становились глубже. А когда мы добавили такие песни, как «Chance», вокальных гармоний стало не только больше, но и количество партий увеличилось.

Наша цель — постараться быть как можно ближе к записи, не используя ничего, кроме самих себя. Так что у нас собрался очень хороший состав. Конечно, мы хотим, чтобы с нами был и Jon, и я полагаю, что его отсутствие вдохновит его на возвращение в игру. Он будет присутствовать на всех репетициях. Он играет большую роль в выборе сет-листа. Это было его решение — дать добро и отправиться в тур. Я к тому, что это все еще SAVATAGE».




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