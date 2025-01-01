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*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 33
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 21
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Savatage

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Басист SAVATAGE: «Сейчас мы продавцы футболок»



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Johnny Lee Middleton в недавнем интервью рассказал о том, как идет процесс работы над новым альбомом SAVATAGE:

«Ну, у нас есть пластинка, которая практически готова - она у меня на жестком диске. На ней много отличных песен. Jon [Oliva, организатор SAVATAGE] некоторое время назад сделал много вокальных партий. У нас очень много музыки. Проблема в том, что Jon продолжает писать еще больше. Так что мы не знаем, когда выйдет альбом, но знаем, что он будет выпущен. Это просто вопрос подходящего времени. В общем, на этом мы сейчас и остановились.

Мы просто возвращаем группу в тур. Посмотрим, как все сложится. А потом примем решение о том, когда мы закончим запись. К счастью, у нас есть студия звукозаписи, потому что сейчас мы, по сути, продавцы футболок. Раньше мы продавали пластинки. Теперь мы продаем футболки. Просто так сложился бизнес. Если бы нам пришлось заплатить две-три сотни тысяч долларов за запись альбома, наверное, этого бы не случилось, потому что времена изменились. И как только ваша пластинка выходит, она попадает на Spotify, и вы получаете 0,0006 пенни за один прогон. Так что с точки зрения бизнеса это не имеет смысла. У нас много отличных песен. Jon придумал несколько невероятных вещей. И он хочет, чтобы это была последняя пластинка. Так что, когда она выйдет, она будет последней».




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