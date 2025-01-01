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*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 105
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 57
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 47
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 44
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
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Savatage

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13 янв 2025 : 		 Специальное издание SAVATAGE

10 янв 2025 : 		 "Потерянный" двойной альбом SAVATAGE

5 янв 2025 : 		 Доступна компиляция SAVATAGE

30 дек 2024 : 		 Демо SAVATAGE 1994 года

27 дек 2024 : 		 SAVATAGE: «Вопрос времени, когда мы все запишем»

28 ноя 2024 : 		 Бывший барабанщик SAVATAGE готов выступить с группой

24 июн 2024 : 		 Новый винил SAVATAGE выйдет летом

27 фев 2024 : 		 Гитарист SAVATAGE о выступлении на разогреве у METALLICA в 1984 году

19 окт 2023 : 		 Гитарист SAVATAGE вспоминает Криса Оливу

3 сен 2023 : 		 Переиздание SAVATAGE выйдет осенью

23 апр 2023 : 		 JON OLIVA работает над новым материалом SAVATAGE

10 апр 2023 : 		 У SAVATAGE есть новый материал

1 дек 2022 : 		 Переиздание SAVATAGE выйдет зимой

16 май 2022 : 		 Переиздания SAVATAGE попали в чарты

9 май 2022 : 		 Рассказ о переизданиях SAVATAGE

7 фев 2022 : 		 Гитарист SAVATAGE хотел бы выпустить новый альбом группы

9 янв 2022 : 		 CHRIS CAFFERY полон оптимизма в отношении нового альбома SAVATAGE

24 июн 2021 : 		 Альбомы SAVATAGE выйдут на виниле

14 июн 2021 : 		 JON OLIVA: «У меня на три альбома SAVATAGE материала хватит!»

2 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик SAVATAGE: «Был бы Крис, я бы тоже остался в группе»

13 ноя 2020 : 		 SAVATAGE думают о возвращении?

17 янв 2020 : 		 Фэн-видео от гитариста SAVATAGE

3 дек 2019 : 		 Гитарист SAVATAGE об альбоме Gutter Ballet

13 апр 2017 : 		 Вокалист SAVATAGE почтил память Пола О'Нила

5 окт 2015 : 		 JON OLIVA сочиняет песни для возможного нового диска SAVATAGE

9 сен 2015 : 		 JON OLIVA: «Бросил есть и пить, готовясь к шоу SAVATAGE»
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Специальное издание SAVATAGE



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Продюсер Rock Duck Radio продолжает публикацию интересных роликов SAVATAGE:

«Savatage Wake of Magellan Special Edition содержит закулисный ролик Making Of с участием группы, продюсеров и звукорежиссеров, который поможет вам погрузиться в процесс работы над альбомом. Специальное издание Savatage также содержит полный альбом с анимированной обложкой. И в завершение - несколько великолепных концертных выступлений Savatage в рамках Wake Of Magellan. Это дань уважения великому музыкальному провидцу-сказочнику Полу О'Нилу».

Трек-лист:

"The Ocean"
"Welcome" 
"Turns To Me"
"Morning Sun"
"Another Way"
"Blackjack Guillotine"
"Paragons Of Innocence"
"Complaint In The System"
"Underture"
"The Wake Of Magellan"
"Anymore"
"The Storm"
"The Hourglass"


Bonus Audio Tracks:
"Somewhere In Time / Alone You Breathe"
"Sleep"
"Stay"


Live Bonus Video Tracks:
"The Ocean"
"Welcome"
"Turns To Me"
"Morning Sun"
"The Wake Of Magellan"

SAVATAGE - The Wake Of Magellan Special Edition Tribute To PAUL O'NEILL Streaming Via YouTube




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