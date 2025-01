сегодня



Специальное издание SAVATAGE



Продюсер Rock Duck Radio продолжает публикацию интересных роликов SAVATAGE:



«Savatage Wake of Magellan Special Edition содержит закулисный ролик Making Of с участием группы, продюсеров и звукорежиссеров, который поможет вам погрузиться в процесс работы над альбомом. Специальное издание Savatage также содержит полный альбом с анимированной обложкой. И в завершение - несколько великолепных концертных выступлений Savatage в рамках Wake Of Magellan. Это дань уважения великому музыкальному провидцу-сказочнику Полу О'Нилу».



Трек-лист:



"The Ocean"

"Welcome"

"Turns To Me"

"Morning Sun"

"Another Way"

"Blackjack Guillotine"

"Paragons Of Innocence"

"Complaint In The System"

"Underture"

"The Wake Of Magellan"

"Anymore"

"The Storm"

"The Hourglass"





Bonus Audio Tracks:

"Somewhere In Time / Alone You Breathe"

"Sleep"

"Stay"





Live Bonus Video Tracks:

"The Ocean"

"Welcome"

"Turns To Me"

"Morning Sun"

"The Wake Of Magellan"







