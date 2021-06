сегодня



PETER CRISS на новом альбоме JOHN 5 AND THE CREATURES



John 5 в рамках интервью в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" сообщил, что бывший барабанщик KISS PETER CRISS принял участие в записи новой пластинки JOHN 5 AND THE CREATURES, получившей название "Sinner".







