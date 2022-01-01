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John 5

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JOHN 5 — об инциденте с MARILYN'ом MANSON'ом в 2003 году



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JOHN 5 в рамках недавнего интервью ответил о том, что произошло в 2003, когда гитарист бросил свой инструмент на сцену и толкнул MARILYN'a MANSON'a после того, как тот ударил John'а 5 ногой в грудь во время концертного исполнения песни "The Beautiful People" на фестивале Rock Am Ring в Германии.

«Всё было так: моя сестра скончалась, она внезапно ушла из жизни. И я был потрясён этими новостями. Я был в Европе, спускался по лестнице со сцены после концерта, и тут мне говорят, что моя сестра умерла. И я находился в состоянии шока; я просто погрузился в него. И тогда произошла вот такая вот странная вещь — я не мог спать, день за днём. Это было просто ужасно, я не уставал и не спал. Я помню, как приходил в комнаты участников группы и говорил: "Я не могу спать. Я просто не могу спать. Я не спал уже два дня" и всё в таком духе.

Так вот, переходим к шоу [Rock Am Ring]. То, что сделал Manson, происходило постоянно. Он не сделал ничего плохого. Но я просто сорвался. Это было странно. Я взбесился. Я даже не помню. Я просто слетел с катушек. И мне ужасно стыдно смотреть на это сейчас, потому что это на самом деле была моя вина. Вы не можете расслышать, что он говорит, но он говорил: "Возьми свою гитару". Потому что это выглядит так, будто он говорит: "Давай. Давай, продолжай". Но на самом деле он сказал: "Возьми свою гитару. Возьми свою гитару", потому что он знал, что происходит. И я ужасно себя чувствую из-за этого. Но тогда это была просто плохая ситуация... Это было ужасно, потому что он был таким милым в то время. Я находился в таком странном состоянии, и это было просто неудачное время. Я даже не помню, как это произошло. Это было просто ужасно».

После того, как John 5 покинул группу Manson'а в 2004 году, он опроверг мысль о том, что его уход был сопряжён с трениями:

«На самом деле всё произошло так: в конце тура мы просто разошлись разными дорогами. Не было никаких конфликтов, мы разошлись полюбовно. Он просто хотел сочинять с другими участниками группы, а я хотел заниматься другими вещами, вот и всё».

JOHN 5 Explains 2003 Onstage Incident With MARILYN MANSON:





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