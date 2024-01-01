JOHN 5: «Я последний, кто сфоткался с Gene'ом в гриме»

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все новости группы
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США
6 окт 2021 :
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JOHN 5 — о возвращении на сцену
1 окт 2021 :
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JOHN 5 — о появлении на пластинке DAVE'a MUSTAINE'a
24 сен 2021 :
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Новое видео JOHN 5
27 авг 2021 :
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JOHN 5 исполнил трек, записанный с DAVE'ом MUSTAINE'ом
25 авг 2021 :
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JOHN 5 исполняет попурри RUSH, ZZ TOP, BLACK SABBATH, THE POLICE, METALLICA
21 июл 2021 :
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DAVE MUSTAINE на новом альбоме JOHN 5 AND THE CREATURES
29 июн 2021 :
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PETER CRISS на новом альбоме JOHN 5 AND THE CREATURES
28 ноя 2020 :
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JOHN 5 рассказывает о своей коллекции KISS
31 авг 2020 :
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Трейлер концертного релиза JOHN 5
25 июн 2020 :
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JOHN 5 на карантине
8 июн 2020 :
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CHARLIE BENANTE и JOHN 5 исполнили кавер KISS
6 апр 2020 :
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Обучающее видео от JOHN 5
14 дек 2019 :
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JOHN 5 AND THE CREATURES планируют выпустить концертный альбом
3 сен 2019 :
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JOE BONAMASSA присоединился к JOHN 5 для исполнения песни Джими Хендрикса
2 авг 2019 :
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Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES
2 апр 2019 :
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Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES
4 мар 2019 :
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ALICE COOPER присоединился на сцене к JOHN 5 AND THE CREATURES
3 мар 2019 :
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Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES
23 фев 2019 :
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JOHN 5 выпустит альбом летом
2 фев 2019 :
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Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES
29 янв 2019 :
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ACE FREHLEY присоединился на сцене к JOHN 5
2 янв 2019 :
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Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES
17 ноя 2018 :
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Новый альбом JOHN 5 AND THE CREATURES выйдет в 2019
21 апр 2018 :
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SEBASTIAN BACH присоединился к JOHN 5 на сцене
14 апр 2018 :
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SEBASTIAN BACH, STEPHEN PEARCY присоединились на сцене к JOHN 5
2 мар 2018 :
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Мультикамерная съёмка с выступления JOHN 5
28 янв 2018 :
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Концертный трек JOHN 5 AND THE CREATURES
4 дек 2017 :
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Концертный альбом JOHN 5 AND THE CREATURES выйдет в январе
18 окт 2017 :
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Кавер-версия METALLICA от JOHN 5
6 мар 2017 :
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JOHN 5 открыл тур
3 янв 2017 :
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Новый альбом JOHN 5 выйдет весной
1 авг 2016 :
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Новое видео JOHN 5
1 май 2016 :
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Новое видео JOHN 5
1 апр 2016 :
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Новое видео JOHN 5
11 мар 2016 :
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Полный концерт JOHN 5
2 мар 2016 :
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Новое видео JOHN 5
1 фев 2016 :
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Новое видео JOHN 5
2 янв 2016 :
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Новое видео JOHN 5
11 дек 2015 :
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Обложка нового сингла JOHN 5
3 дек 2015 :
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JOHN 5 встретит новый год новым видео
10 ноя 2015 :
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JOHN 5 исполнил кавер-версию хита Майкла Джексона
7 ноя 2015 :
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ROB ZOMBIE, DOYLE WOLFGANG VON FRANKENSTEIN присоединились на сцене к JOHN 5
21 окт 2015 :
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JOHN 5 о новом CD/DVD
18 фев 2015 :
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Бывший басист VAN HALEN присоединился на сцене к JOHN 5
2 янв 2015 :
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JOHN 5 обзавёлся собственной газировкой
30 ноя 2014 :
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Последний альбом JOHN 5 вышел на компакт диске
20 ноя 2014 :
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JOHN 5: «Рок не мёртв, но индустрия изменилась»
23 июл 2014 :
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JOHN 5: «Мы записали отличный альбом с David'ом Lee Roth'ом»
12 июн 2014 :
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Новая песня JOHN 5
22 май 2014 :
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Новый сингл JOHN 5 выйдет в июне
10 май 2014 :
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Новый сингл JOHN 5 выйдет в июле
20 мар 2014 :
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Название нового альбома JOHN 5
3 сен 2013 :
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JOHN 5 сообщил, что на новом альбоме будет много гостей
5 май 2013 :
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JOHN 5 получил награду Revolver Golden Gods в категории 'Best Guitarist'
26 мар 2013 :
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JOHN 5 заключил соглашение с DEAN MARKLEY
24 дек 2012 :
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Новое видео JOHN 5
19 апр 2012 :
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Гитарист JOHN 5 хочет, чтобы каждый сольный альбом был «особенным»
23 мар 2012 :
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Фрагмент нового DVD JOHN 5
24 фев 2012 :
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Новый альбом JOHN 5 выйдет в мае
9 фев 2012 :
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Трейлер к новому альбому JOHN 5
3 фев 2012 :
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Обложку для нового альбома JOHN 5 создал Rob Zombie
8 ноя 2011 :
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JOHN 5 выпустил новый сингл
31 окт 2011 :
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Новое видео JOHN 5
29 сен 2011 :
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JOHN 5 выпустил новый сингл
31 авг 2011 :
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JOHN 5 выпустил кавер-версию хита Майкла Джексона
12 май 2010 :
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Новый альбом JOHN 5 доступен для прослушивания
9 апр 2010 :
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Тизер нового альбома JOHN 5
24 мар 2010 :
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Новый альбом JOHN 5 выйдет в мае
3 мар 2010 :
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Новый трек и обложка альбома JOHN 5
5 ноя 2008 :
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JOHN 5 выпускает DVD
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сегодня
JOHN 5: «Я последний, кто сфоткался с Gene'ом в гриме»
В интервью "Chop Shop" JOHN 5, большой поклонник KISS, рассказал о том, как попал на их последнее выступление:
«Я очень хотел пойти на шоу. Я только что вернулся домой из Австралии [после тура с MÖTLEY CRÜE] и подумал: "Боже, последний..." Перелет в Австралию такой долгий, он длится 126 часов или что-то в этом роде. И вот я вернулся домой, а концерт KISS был уже не за горами. Я подумал: "Ладно" - не знаю, я был очень измотан и все такое. Я слонялся по дому, был немного подавлен и все такое, и моя жена сказала: "Садись в Uber. [Мы] едем в аэропорт. Ты едешь на шоу". Так она удивила меня.
Я вылетел очень поздно, добрался до Нью-Йорка в шесть утра и просто наслаждался этим, смотрел на все эти объекты и бла-бла-бла, хорошо проводил время. Я добрался до шоу, и это было как раз последнее шоу. И для меня этот концерт был очень эмоциональным, потому что я подумал: "Это последний раз, когда они играют "Detroit Rock City", "Shout It Out Loud" и "Love Gun"; это последний раз, когда они будут играть эти песни в гриме". Так что это было невероятное событие.
Но вот что было и правда круто. В конце шоу я стоял у пульта и ждал, пока все уйдут, и все пошли в одну сторону, а я собирался пойти в противоположную и уйти через маленькую закулисную зону. Так я и шел. И это заняло некоторое время, пока люди уходили и все такое. Так что прошло добрых 20 минут — я просто сидел там и здоровался с людьми. И вот я наконец добрался до места, возвращаюсь туда и вижу Gene'a. И он такой: "John, John". Я подхожу к нему, разговариваю с ним и благодарю его за всю музыку, воспоминания и все остальное. Мы просто поболтали немного и сфотографировались. А потом я смотрел, как он уходит в свою гримерку. Я разговаривал с несколькими людьми, а дверь открывалась, и люди из съемочной группы входили и выходили, и я видел, как он снимал свои предметы [грим и сценическую одежду]. И я подумал: "Неужели я только что получил последнюю фотографию Gene Simmons в гриме?", с последнего шоу. И она появилась в моем Instagram. И это было что-то очень особенное».
Коллекция John 5 KISS, как сообщается, включает в себя одежду, рекламную продукцию и товары, которые были выпущены в период с 1973 по 1983 год. Гитарист демонстрирует эту огромную коллекцию в своем аккаунте в Instagram под названием "Knights In Satan's Service".
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