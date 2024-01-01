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John 5

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JOHN 5: «Я последний, кто сфоткался с Gene'ом в гриме»



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В интервью "Chop Shop" JOHN 5, большой поклонник KISS, рассказал о том, как попал на их последнее выступление:

«Я очень хотел пойти на шоу. Я только что вернулся домой из Австралии [после тура с MÖTLEY CRÜE] и подумал: "Боже, последний..." Перелет в Австралию такой долгий, он длится 126 часов или что-то в этом роде. И вот я вернулся домой, а концерт KISS был уже не за горами. Я подумал: "Ладно" - не знаю, я был очень измотан и все такое. Я слонялся по дому, был немного подавлен и все такое, и моя жена сказала: "Садись в Uber. [Мы] едем в аэропорт. Ты едешь на шоу". Так она удивила меня.

Я вылетел очень поздно, добрался до Нью-Йорка в шесть утра и просто наслаждался этим, смотрел на все эти объекты и бла-бла-бла, хорошо проводил время. Я добрался до шоу, и это было как раз последнее шоу. И для меня этот концерт был очень эмоциональным, потому что я подумал: "Это последний раз, когда они играют "Detroit Rock City", "Shout It Out Loud" и "Love Gun"; это последний раз, когда они будут играть эти песни в гриме". Так что это было невероятное событие.

Но вот что было и правда круто. В конце шоу я стоял у пульта и ждал, пока все уйдут, и все пошли в одну сторону, а я собирался пойти в противоположную и уйти через маленькую закулисную зону. Так я и шел. И это заняло некоторое время, пока люди уходили и все такое. Так что прошло добрых 20 минут — я просто сидел там и здоровался с людьми. И вот я наконец добрался до места, возвращаюсь туда и вижу Gene'a. И он такой: "John, John". Я подхожу к нему, разговариваю с ним и благодарю его за всю музыку, воспоминания и все остальное. Мы просто поболтали немного и сфотографировались. А потом я смотрел, как он уходит в свою гримерку. Я разговаривал с несколькими людьми, а дверь открывалась, и люди из съемочной группы входили и выходили, и я видел, как он снимал свои предметы [грим и сценическую одежду]. И я подумал: "Неужели я только что получил последнюю фотографию Gene Simmons в гриме?", с последнего шоу. И она появилась в моем Instagram. И это было что-то очень особенное».

Коллекция John 5 KISS, как сообщается, включает в себя одежду, рекламную продукцию и товары, которые были выпущены в период с 1973 по 1983 год. Гитарист демонстрирует эту огромную коллекцию в своем аккаунте в Instagram под названием "Knights In Satan's Service".




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