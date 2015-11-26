ALICE COOPER присоединился на сцене к JOHN 5 AND THE CREATURES
ALICE COOPER присоединился на сцене к JOHN 5 AND THE CREATURES на выступлении 26 февраля в Club Red для исполнения кавер-версии хита JIMI HENDRIX EXPERIENCE "Foxy Lady".
«Без этого человека не было бы никаких KISS, никакого Marilyn'a Manson'a, никакого Rob'a Zombie — никого. Это настоящий гуру, он король. Приветствуйте, великий и ужасный, мистер Alice Cooper!» — представил легенду John 5.
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