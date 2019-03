сегодня



ALICE COOPER присоединился на сцене к JOHN 5 AND THE CREATURES



ALICE COOPER присоединился на сцене к JOHN 5 AND THE CREATURES на выступлении 26 февраля в Club Red для исполнения кавер-версии хита JIMI HENDRIX EXPERIENCE "Foxy Lady".



«Без этого человека не было бы никаких KISS, никакого Marilyn'a Manson'a, никакого Rob'a Zombie — никого. Это настоящий гуру, он король. Приветствуйте, великий и ужасный, мистер Alice Cooper!» — представил легенду John 5.















+1 -0









просмотров: 271