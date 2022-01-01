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JOHN 5 — о поступке Уилла Смита



В рамках недавнего интервью у JOHN'а 5 спросили, что он думает о недавнем поступке Уилла Смита на церемонии Оскар, на что он ответил:



«Я думаю, то, что произошло... Все были потрясены. Люди говорили: "Что происходит?" Они, наверное, и не поняли, что это было на самом деле. Все думали, что это просто игра. Но после того как рассеялся туман и все заговорили: "Вау. Это реально", я подумал о том же, о чём Уилл Смит написал в соцсетях. Это было неуместно и не нужно. Я имею в виду, он мог бы кричать из толпы. Это было бы нормально. Но я думаю, это было просто... Это было неуместно, это было сделано не так, как надо. Если бы он просто сказал что-то со своего места, я думаю, этого было бы достаточно. Всё произошло очень быстро. Мы все смотрели это видео миллионы раз, но всё произошло очень быстро. Никто не знал, что происходит, включая его самого. Он просто взбесился. Судя по тому, что он написал в своих соцсетях, он чувствует себя ужасно. Я думаю, если бы он крикнул что-нибудь со своего места, этого было бы достаточно».













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