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*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео CREMATORY 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
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John 5

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4 апр 2022 : 		 JOHN 5 — о поступке Уилла Смита

8 мар 2022 : 		 Видео с выступления JOHN 5

15 фев 2022 : 		 LZZY HALE и JOHN 5 на новом сингле RAY WYLIE HUBBARD

4 янв 2022 : 		 GEORGE LYNCH: «Это я посоветовал JOHN 5 выпускать по песне в месяц»

16 ноя 2021 : 		 JOHN 5: «Из-за COVID я потерял ряд близких друзей»

4 ноя 2021 : 		 Новое видео JOHN 5

1 ноя 2021 : 		 JOHN 5: «Первый и последний раз я пил с Даймом»

6 окт 2021 : 		 JOHN 5 — о возвращении на сцену

1 окт 2021 : 		 JOHN 5 — о появлении на пластинке DAVE'a MUSTAINE'a

24 сен 2021 : 		 Новое видео JOHN 5

27 авг 2021 : 		 JOHN 5 исполнил трек, записанный с DAVE'ом MUSTAINE'ом

25 авг 2021 : 		 JOHN 5 исполняет попурри RUSH, ZZ TOP, BLACK SABBATH, THE POLICE, METALLICA

21 июл 2021 : 		 DAVE MUSTAINE на новом альбоме JOHN 5 AND THE CREATURES

29 июн 2021 : 		 PETER CRISS на новом альбоме JOHN 5 AND THE CREATURES

28 ноя 2020 : 		 JOHN 5 рассказывает о своей коллекции KISS

31 авг 2020 : 		 Трейлер концертного релиза JOHN 5

25 июн 2020 : 		 JOHN 5 на карантине

8 июн 2020 : 		 CHARLIE BENANTE и JOHN 5 исполнили кавер KISS

6 апр 2020 : 		 Обучающее видео от JOHN 5

14 дек 2019 : 		 JOHN 5 AND THE CREATURES планируют выпустить концертный альбом

3 сен 2019 : 		 JOE BONAMASSA присоединился к JOHN 5 для исполнения песни Джими Хендрикса

2 авг 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

2 апр 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

4 мар 2019 : 		 ALICE COOPER присоединился на сцене к JOHN 5 AND THE CREATURES

3 мар 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

23 фев 2019 : 		 JOHN 5 выпустит альбом летом
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JOHN 5 — о поступке Уилла Смита



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В рамках недавнего интервью у JOHN'а 5 спросили, что он думает о недавнем поступке Уилла Смита на церемонии Оскар, на что он ответил:

«Я думаю, то, что произошло... Все были потрясены. Люди говорили: "Что происходит?" Они, наверное, и не поняли, что это было на самом деле. Все думали, что это просто игра. Но после того как рассеялся туман и все заговорили: "Вау. Это реально", я подумал о том же, о чём Уилл Смит написал в соцсетях. Это было неуместно и не нужно. Я имею в виду, он мог бы кричать из толпы. Это было бы нормально. Но я думаю, это было просто... Это было неуместно, это было сделано не так, как надо. Если бы он просто сказал что-то со своего места, я думаю, этого было бы достаточно. Всё произошло очень быстро. Мы все смотрели это видео миллионы раз, но всё произошло очень быстро. Никто не знал, что происходит, включая его самого. Он просто взбесился. Судя по тому, что он написал в своих соцсетях, он чувствует себя ужасно. Я думаю, если бы он крикнул что-нибудь со своего места, этого было бы достаточно».

JOHN 5 Weighs In On WILL SMITH





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КомментарииСкрыть/показать 5 )
4 апр 2022, 11:26
Ёбаное шапито.
4 апр 2022, 13:16
Если не постанова, то Смит поступил по-классически и в этом нет чего-то особенного. Он никого не убил, он просто дал по морде тому, кто высмеивал его жену. Но с другой стороны в этой прослойке есть этикет и традиции (академия киноискусств США давно превратилась в стэнд ап - шоу), где нужно быть готовым получить шмат словесной грязи в лицо, сидеть, слушать и терпеть, и кивать. В идеале нужно было встать и обратиться ко всему залу в обличении происходящего, а далее красиво уйти, даже если бы это было концом карьеры. Лучше жить скромно и честно, чем вращаться в этой проказе и моральном уродстве.
4 апр 2022, 14:15
-> Лучше жить скромно и честно, чем вращаться в этой проказе и моральном уродстве.
Тем временем Уилл Смит, получивший оскар, пересчитывает заработанные денежки.
4 апр 2022, 15:12
Ну его ж никто и не исключил вроде, да и хрень это все, на мой взгляд, точнее ложь. Там был «удар» с отяжечкой, и если бы такой был, то Року сложновато было после такого не то что бы говорить, но и улыбаться. Так что шоу вышло на новый уровнь, дальше только идеи ГГ Алина в массы: мастурбация и копро выдачи друг другу в зале на «оскаре» и других наградах.
4 апр 2022, 16:21
Если бы не хук Смита, то об Оскаре даже бы никто и не вспомнил.


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