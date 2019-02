2 фев 2019



Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES



"Crank It - Living With Ghosts", новое видео группы JOHN 5 AND THE CREATURES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Invasion", выходящего в этом году.









JOHN 5 AND THE CREATURES will kick off their North American "Invasion" tour on February 26 in Mesa, Arizona. Select dates of the tour — specifically the shows in Mesa; Hollywood, California; Anaheim, California; and Sacramento, California — will feature very special, high-caliber mystery guests to be announced very soon. The tour will feature support from blues-rock guitarist Jared James Nichols.













