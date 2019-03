сегодня



Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES



"I Am John 5", новое видео группы JOHN 5 AND THE CREATURES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из предстоящего альбома "Invasion".









The entire tour features support from blues-rock guitarist Jared James Nichols and rock outfit DEAD GIRLS ACADEMY.













+1 -2









просмотров: 394