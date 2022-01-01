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JOHN 5 — о документальном фильме



JOHN 5 в рамках недавнего интервью обсудил документальный фильм "Dreams Of Distortion", в котором принимали участие Rob Zombie, Rob Halford (JUDAS PRIEST), Nikki Sixx (MÖTLEY CRÜE), Peter Criss (KISS), K.D. Lang, Michael Anthony (VAN HALEN), Gary Rossington (LYNYRD SKYNYRD) и Rudy Sarzo (QUIET RIOT, OZZY OSBOURNE):



«Режиссёр связался со мной и сказал: "Мы хотим снять о тебе документальный фильм". А я такой: "А кто я такой? Авраам Линкольн?" Но это фильм о вдохновении и о том, как идти к своей мечте. Документальный фильм называется "Dreams Of Distortion". Потому что людям трудно покинуть свой родной город, трудно оставить своих друзей и семью — это очень трудно, почти невозможно. Но вы просто должны это сделать. Если ты хочешь идти к своей мечте, ты должен это сделать. И я сделал это. Я приехал в Калифорнию и сделал всё, что мог. Я звонил людям — обзванивал их. Они не знали, кто я такой, а я разговаривал с людьми и спрашивал их, я просто сходил с ума.



Этот документальный фильм — о вдохновении, о том, как идти к своей мечте и быть одержимым — всё в таком духе. И в фильме много интересных людей».













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