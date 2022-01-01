Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 87
*JON BON JOVI совсем сдулся? 29
*Новый трек гитариста METALLICA 24
*Новое видео KREATOR 21
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 19
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 16
*Новое видео RAMMSTEIN 15
*Лидер MEGADETH: «Как я с...л в Белом Доме» 10
*Новое видео MACHINE HEAD 10
*Консультант METALLICA: «Lars Ulrich не смог исцелить боль Da... 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 87
*JON BON JOVI совсем сдулся? 29
*Новый трек гитариста METALLICA 24
*Новое видео KREATOR 21
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 19
[= ||| все новости группы



*

John 5

*



20 апр 2022 : 		 JOHN 5 — о документальном фильме

19 апр 2022 : 		 JOHN 5 — об инциденте с MARILYN'ом MANSON'ом в 2003 году

4 апр 2022 : 		 JOHN 5 — о поступке Уилла Смита

8 мар 2022 : 		 Видео с выступления JOHN 5

15 фев 2022 : 		 LZZY HALE и JOHN 5 на новом сингле RAY WYLIE HUBBARD

4 янв 2022 : 		 GEORGE LYNCH: «Это я посоветовал JOHN 5 выпускать по песне в месяц»

16 ноя 2021 : 		 JOHN 5: «Из-за COVID я потерял ряд близких друзей»

4 ноя 2021 : 		 Новое видео JOHN 5

1 ноя 2021 : 		 JOHN 5: «Первый и последний раз я пил с Даймом»

6 окт 2021 : 		 JOHN 5 — о возвращении на сцену

1 окт 2021 : 		 JOHN 5 — о появлении на пластинке DAVE'a MUSTAINE'a

24 сен 2021 : 		 Новое видео JOHN 5

27 авг 2021 : 		 JOHN 5 исполнил трек, записанный с DAVE'ом MUSTAINE'ом

25 авг 2021 : 		 JOHN 5 исполняет попурри RUSH, ZZ TOP, BLACK SABBATH, THE POLICE, METALLICA

21 июл 2021 : 		 DAVE MUSTAINE на новом альбоме JOHN 5 AND THE CREATURES

29 июн 2021 : 		 PETER CRISS на новом альбоме JOHN 5 AND THE CREATURES

28 ноя 2020 : 		 JOHN 5 рассказывает о своей коллекции KISS

31 авг 2020 : 		 Трейлер концертного релиза JOHN 5

25 июн 2020 : 		 JOHN 5 на карантине

8 июн 2020 : 		 CHARLIE BENANTE и JOHN 5 исполнили кавер KISS

6 апр 2020 : 		 Обучающее видео от JOHN 5

14 дек 2019 : 		 JOHN 5 AND THE CREATURES планируют выпустить концертный альбом

3 сен 2019 : 		 JOE BONAMASSA присоединился к JOHN 5 для исполнения песни Джими Хендрикса

2 авг 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

2 апр 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

4 мар 2019 : 		 ALICE COOPER присоединился на сцене к JOHN 5 AND THE CREATURES
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JOHN 5 — о документальном фильме



zoom
JOHN 5 в рамках недавнего интервью обсудил документальный фильм "Dreams Of Distortion", в котором принимали участие Rob Zombie, Rob Halford (JUDAS PRIEST), Nikki Sixx (MÖTLEY CRÜE), Peter Criss (KISS), K.D. Lang, Michael Anthony (VAN HALEN), Gary Rossington (LYNYRD SKYNYRD) и Rudy Sarzo (QUIET RIOT, OZZY OSBOURNE):

«Режиссёр связался со мной и сказал: "Мы хотим снять о тебе документальный фильм". А я такой: "А кто я такой? Авраам Линкольн?" Но это фильм о вдохновении и о том, как идти к своей мечте. Документальный фильм называется "Dreams Of Distortion". Потому что людям трудно покинуть свой родной город, трудно оставить своих друзей и семью — это очень трудно, почти невозможно. Но вы просто должны это сделать. Если ты хочешь идти к своей мечте, ты должен это сделать. И я сделал это. Я приехал в Калифорнию и сделал всё, что мог. Я звонил людям — обзванивал их. Они не знали, кто я такой, а я разговаривал с людьми и спрашивал их, я просто сходил с ума.

Этот документальный фильм — о вдохновении, о том, как идти к своей мечте и быть одержимым — всё в таком духе. И в фильме много интересных людей».

JOHN 5 On Upcoming Documentary





Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 190

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом