Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*

DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 170

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 135
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
*С Новым годом! 41
*Новое видео DEXCORE 25
[= ||| все новости группы



*

John 5

*



4 янв 2022 : 		 GEORGE LYNCH: «Это я посоветовал JOHN 5 выпускать по песне в месяц»

16 ноя 2021 : 		 JOHN 5: «Из-за COVID я потерял ряд близких друзей»

4 ноя 2021 : 		 Новое видео JOHN 5

1 ноя 2021 : 		 JOHN 5: «Первый и последний раз я пил с Даймом»

6 окт 2021 : 		 JOHN 5 — о возвращении на сцену

1 окт 2021 : 		 JOHN 5 — о появлении на пластинке DAVE'a MUSTAINE'a

24 сен 2021 : 		 Новое видео JOHN 5

27 авг 2021 : 		 JOHN 5 исполнил трек, записанный с DAVE'ом MUSTAINE'ом

25 авг 2021 : 		 JOHN 5 исполняет попурри RUSH, ZZ TOP, BLACK SABBATH, THE POLICE, METALLICA

21 июл 2021 : 		 DAVE MUSTAINE на новом альбоме JOHN 5 AND THE CREATURES

29 июн 2021 : 		 PETER CRISS на новом альбоме JOHN 5 AND THE CREATURES

28 ноя 2020 : 		 JOHN 5 рассказывает о своей коллекции KISS

31 авг 2020 : 		 Трейлер концертного релиза JOHN 5

25 июн 2020 : 		 JOHN 5 на карантине

8 июн 2020 : 		 CHARLIE BENANTE и JOHN 5 исполнили кавер KISS

6 апр 2020 : 		 Обучающее видео от JOHN 5

14 дек 2019 : 		 JOHN 5 AND THE CREATURES планируют выпустить концертный альбом

3 сен 2019 : 		 JOE BONAMASSA присоединился к JOHN 5 для исполнения песни Джими Хендрикса

2 авг 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

2 апр 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

4 мар 2019 : 		 ALICE COOPER присоединился на сцене к JOHN 5 AND THE CREATURES

3 мар 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

23 фев 2019 : 		 JOHN 5 выпустит альбом летом

2 фев 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

29 янв 2019 : 		 ACE FREHLEY присоединился на сцене к JOHN 5

2 янв 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES
Показать далее
| - |

|||| 4 янв 2022

GEORGE LYNCH: «Это я посоветовал JOHN 5 выпускать по песне в месяц»



*
zoom
*
* *
GEORGE LYNCH вместе с Rusty Cooley в рамках нового эпизода "Guitar Autopsy" обсудили идею выпустить серию синглов с разницей в пару месяцев, прежде чем представить полный альбом. После того, как Rusty предложил сделать отдельные песни доступными до выхода настоящего LP, Lynch ответил на этот предложение:

«У меня была точно такая же мысль несколько лет назад, и я беседовал с John'ом 5. Я был в [студии] в Бербанке, и John тоже был там. Это была небольшая студия, ориентированная на гитару, и он там работал. И я говорил с ним и его звукорежиссёром об этой идее — той самой идее, о которой вы только что сказали. Я предложил, к примеру, выпускать по песне в месяц, вы покупаете песню в месяц, плюс будет видео на каждую песню. А потом, в конце года, мы возьмём эти 12 песен, упакуем их и продадим как CD, получим двойную оплату и сделаем всё это с бонус-треком и прочими прибамбасами. Он взял и сделал именно это. Не то чтобы это была моя собственная идея, но это просто было что-то вроде: "Вау". Потом я помню, как вернулся, и он рассказал мне об этом, как будто это он придумал сам. Или нет — это рассказывал его звукорежиссёр: "Да, чувак, мы собираемся устроить такое..." Я говорю: "Да, это как раз то, о чём я говорил тебе полтора года назад. Но это круто".

В итоге я так и не сделал этого. И мне было интересно, как это сработало в его случае, — был ли это в действительности разумный путь. Потому что минус в том, что ты должен продвигать и рекламировать всё в течение целого года, в отличие от обычного цикла выпуска альбома, [который сейчас составляет] 30 дней, или 45 дней, или примерно так».

GEORGE LYNCH Says He Was The One Who Suggested To JOHN 5 To Release Album Via Series Of Videos





Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 274

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом