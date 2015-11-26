4 янв 2022



GEORGE LYNCH: «Это я посоветовал JOHN 5 выпускать по песне в месяц»



GEORGE LYNCH вместе с Rusty Cooley в рамках нового эпизода "Guitar Autopsy" обсудили идею выпустить серию синглов с разницей в пару месяцев, прежде чем представить полный альбом. После того, как Rusty предложил сделать отдельные песни доступными до выхода настоящего LP, Lynch ответил на этот предложение:



«У меня была точно такая же мысль несколько лет назад, и я беседовал с John'ом 5. Я был в [студии] в Бербанке, и John тоже был там. Это была небольшая студия, ориентированная на гитару, и он там работал. И я говорил с ним и его звукорежиссёром об этой идее — той самой идее, о которой вы только что сказали. Я предложил, к примеру, выпускать по песне в месяц, вы покупаете песню в месяц, плюс будет видео на каждую песню. А потом, в конце года, мы возьмём эти 12 песен, упакуем их и продадим как CD, получим двойную оплату и сделаем всё это с бонус-треком и прочими прибамбасами. Он взял и сделал именно это. Не то чтобы это была моя собственная идея, но это просто было что-то вроде: "Вау". Потом я помню, как вернулся, и он рассказал мне об этом, как будто это он придумал сам. Или нет — это рассказывал его звукорежиссёр: "Да, чувак, мы собираемся устроить такое..." Я говорю: "Да, это как раз то, о чём я говорил тебе полтора года назад. Но это круто".



В итоге я так и не сделал этого. И мне было интересно, как это сработало в его случае, — был ли это в действительности разумный путь. Потому что минус в том, что ты должен продвигать и рекламировать всё в течение целого года, в отличие от обычного цикла выпуска альбома, [который сейчас составляет] 30 дней, или 45 дней, или примерно так».







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