JOHN 5 на карантине



JOHN 5 (Rob Zombie, Marilyn Manson, David Lee Roth) и All Guitar Network вернулись к серии "Live From Home" — на этот раз была исполнена композиция "Six Hundred And Sixty Six Pickers In Hell" из альбома 2015 года "Careful With That Axe".

