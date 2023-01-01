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*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 27
*Потери в NERVOSA 24
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 18
*Не упусти кассету METALLICA! 12
*STEVEN TYLER официально назван ответчиком по делу о насилии 12
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John 5

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8 фев 2023 : 		 Новая песня JOHN 5

19 янв 2023 : 		 JOHN 5 исполняет трек MÖTLEY CRÜE

11 янв 2023 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

4 янв 2023 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

28 дек 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

6 дек 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

30 ноя 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

23 ноя 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

12 ноя 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

3 авг 2022 : 		 PETER CRISS поздравил JOHN 5

20 апр 2022 : 		 JOHN 5 — о документальном фильме

19 апр 2022 : 		 JOHN 5 — об инциденте с MARILYN'ом MANSON'ом в 2003 году

4 апр 2022 : 		 JOHN 5 — о поступке Уилла Смита

8 мар 2022 : 		 Видео с выступления JOHN 5

15 фев 2022 : 		 LZZY HALE и JOHN 5 на новом сингле RAY WYLIE HUBBARD

4 янв 2022 : 		 GEORGE LYNCH: «Это я посоветовал JOHN 5 выпускать по песне в месяц»

16 ноя 2021 : 		 JOHN 5: «Из-за COVID я потерял ряд близких друзей»

4 ноя 2021 : 		 Новое видео JOHN 5

1 ноя 2021 : 		 JOHN 5: «Первый и последний раз я пил с Даймом»

6 окт 2021 : 		 JOHN 5 — о возвращении на сцену

1 окт 2021 : 		 JOHN 5 — о появлении на пластинке DAVE'a MUSTAINE'a

24 сен 2021 : 		 Новое видео JOHN 5

27 авг 2021 : 		 JOHN 5 исполнил трек, записанный с DAVE'ом MUSTAINE'ом

25 авг 2021 : 		 JOHN 5 исполняет попурри RUSH, ZZ TOP, BLACK SABBATH, THE POLICE, METALLICA

21 июл 2021 : 		 DAVE MUSTAINE на новом альбоме JOHN 5 AND THE CREATURES

29 июн 2021 : 		 PETER CRISS на новом альбоме JOHN 5 AND THE CREATURES
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|||| сегодня

Новая песня JOHN 5



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"Strung Out", новая песня группы JOHN 5 & THE CREATURES, доступна для прослушивания ниже.




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