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John 5

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20 окт 2023 : 		 JOHN 5: «AC/DC поменяли мир»

12 апр 2023 : 		 JOHN 5 на альбоме Долли Партон

8 фев 2023 : 		 Новая песня JOHN 5

19 янв 2023 : 		 JOHN 5 исполняет трек MÖTLEY CRÜE

11 янв 2023 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

4 янв 2023 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

28 дек 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

6 дек 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

30 ноя 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

23 ноя 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

12 ноя 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

3 авг 2022 : 		 PETER CRISS поздравил JOHN 5

20 апр 2022 : 		 JOHN 5 — о документальном фильме

19 апр 2022 : 		 JOHN 5 — об инциденте с MARILYN'ом MANSON'ом в 2003 году

4 апр 2022 : 		 JOHN 5 — о поступке Уилла Смита

8 мар 2022 : 		 Видео с выступления JOHN 5

15 фев 2022 : 		 LZZY HALE и JOHN 5 на новом сингле RAY WYLIE HUBBARD

4 янв 2022 : 		 GEORGE LYNCH: «Это я посоветовал JOHN 5 выпускать по песне в месяц»

16 ноя 2021 : 		 JOHN 5: «Из-за COVID я потерял ряд близких друзей»

4 ноя 2021 : 		 Новое видео JOHN 5

1 ноя 2021 : 		 JOHN 5: «Первый и последний раз я пил с Даймом»

6 окт 2021 : 		 JOHN 5 — о возвращении на сцену

1 окт 2021 : 		 JOHN 5 — о появлении на пластинке DAVE'a MUSTAINE'a

24 сен 2021 : 		 Новое видео JOHN 5

27 авг 2021 : 		 JOHN 5 исполнил трек, записанный с DAVE'ом MUSTAINE'ом

25 авг 2021 : 		 JOHN 5 исполняет попурри RUSH, ZZ TOP, BLACK SABBATH, THE POLICE, METALLICA
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JOHN 5: «AC/DC поменяли мир»



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JOHN 5 в интервью "The Kenny Aronoff Sessions" ответил на вопрос о том, кого считает своими героями:

«У меня было много, много откровений. Пожалуй, это был [Джими] Хендрикс, потому что я видел по кабельному телевидению фильм "Вудсток", когда он только вышел на экраны. Хендрикс, а затем Эдди Ван Хален, Рэнди Роадс, Yngwie и Paul Gilbert. Но, к счастью, я все еще нахожусь в поиске, постоянно. Боже мой, как мне это нравится. Потому что я могу узнать столько нового. Я учусь всему, всему. Я всегда учусь. Мне это нравится».

Говоря о своей готовности учиться новому, даже у музыкантов, которые, казалось бы, менее техничны, чем он, John 5 сказал:

«Простота исполнения любого трека, даже такого, как песни Бадди Холли или AC/DC... AC/DC, когда вы слышите начало песни "Highway To Hell", вы думаете: "Боже мой". Это изменило мир. Всего три аккорда... И ты такой: "Боже мой". Это перевернуло весь мир. Как такое возможно? Как? Это невозможно описать. И в середине 70-х, когда они это делали, и сегодня, когда они только что играли [7 октября], а мы уже в 2023 году, и они играли перед 10 миллиардами людей — людям все это нравится. Это говорит о многом. Необязательно, чтобы игра всегда была связана с техникой. Это похоже на изучение просто тем, которые, что называется, рвут душу».




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