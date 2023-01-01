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JOHN 5: «AC/DC поменяли мир»



JOHN 5 в интервью "The Kenny Aronoff Sessions" ответил на вопрос о том, кого считает своими героями:



«У меня было много, много откровений. Пожалуй, это был [Джими] Хендрикс, потому что я видел по кабельному телевидению фильм "Вудсток", когда он только вышел на экраны. Хендрикс, а затем Эдди Ван Хален, Рэнди Роадс, Yngwie и Paul Gilbert. Но, к счастью, я все еще нахожусь в поиске, постоянно. Боже мой, как мне это нравится. Потому что я могу узнать столько нового. Я учусь всему, всему. Я всегда учусь. Мне это нравится».



Говоря о своей готовности учиться новому, даже у музыкантов, которые, казалось бы, менее техничны, чем он, John 5 сказал:



«Простота исполнения любого трека, даже такого, как песни Бадди Холли или AC/DC... AC/DC, когда вы слышите начало песни "Highway To Hell", вы думаете: "Боже мой". Это изменило мир. Всего три аккорда... И ты такой: "Боже мой". Это перевернуло весь мир. Как такое возможно? Как? Это невозможно описать. И в середине 70-х, когда они это делали, и сегодня, когда они только что играли [7 октября], а мы уже в 2023 году, и они играли перед 10 миллиардами людей — людям все это нравится. Это говорит о многом. Необязательно, чтобы игра всегда была связана с техникой. Это похоже на изучение просто тем, которые, что называется, рвут душу».







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