JOHN 5 — о появлении на пластинке DAVE'a MUSTAINE'a



JOHN 5 в рамках недавнего интервью рассказал о том, каким образом на его новом альбоме засветился DAVE MUSTAINE:



«Это была огромная честь. Потому что там был семпл Джеймса Брауна, а Джеймса Брауна очень трудно превзойти. Но Mustaine просто идеален, потому что у него такой рык, такой голос. Я имею в виду, что подача была эпической, и я очень рад и очень польщён тем, что он принял участие в записи трека.



Я люблю инструментальные песни с крутыми вокальными ходами или это может быть что угодно в подобном ключе. Просто благодаря этому они становятся такими разными и интересными. Всё сложилось просто идеально. Я очень счастлив. Когда я показал её ему, он был доволен. И я очень, очень доволен».



Трек-лист:



01. Welcome To The Island



02. For I Have Sinned



03. Euphoria (feat. Carla Harvey)



04. Qué Pasa (feat. Dave Mustaine)



05. How High The Moon



06. Creepshow



07. Land Of The Misfit Toys



08. Crazy Little Thing Called Love



09. This Is How I Do It



10. Georgia On My Mind (feat. Peter Criss)

























