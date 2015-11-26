JOHN 5 — о появлении на пластинке DAVE'a MUSTAINE'a
JOHN 5 в рамках недавнего интервью рассказал о том, каким образом на его новом альбоме засветился DAVE MUSTAINE:
«Это была огромная честь. Потому что там был семпл Джеймса Брауна, а Джеймса Брауна очень трудно превзойти. Но Mustaine просто идеален, потому что у него такой рык, такой голос. Я имею в виду, что подача была эпической, и я очень рад и очень польщён тем, что он принял участие в записи трека.
Я люблю инструментальные песни с крутыми вокальными ходами или это может быть что угодно в подобном ключе. Просто благодаря этому они становятся такими разными и интересными. Всё сложилось просто идеально. Я очень счастлив. Когда я показал её ему, он был доволен. И я очень, очень доволен».
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