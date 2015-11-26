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John 5

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1 окт 2021 : 		 JOHN 5 — о появлении на пластинке DAVE'a MUSTAINE'a

24 сен 2021 : 		 Новое видео JOHN 5

27 авг 2021 : 		 JOHN 5 исполнил трек, записанный с DAVE'ом MUSTAINE'ом

25 авг 2021 : 		 JOHN 5 исполняет попурри RUSH, ZZ TOP, BLACK SABBATH, THE POLICE, METALLICA

21 июл 2021 : 		 DAVE MUSTAINE на новом альбоме JOHN 5 AND THE CREATURES

29 июн 2021 : 		 PETER CRISS на новом альбоме JOHN 5 AND THE CREATURES

28 ноя 2020 : 		 JOHN 5 рассказывает о своей коллекции KISS

31 авг 2020 : 		 Трейлер концертного релиза JOHN 5

25 июн 2020 : 		 JOHN 5 на карантине

8 июн 2020 : 		 CHARLIE BENANTE и JOHN 5 исполнили кавер KISS

6 апр 2020 : 		 Обучающее видео от JOHN 5

14 дек 2019 : 		 JOHN 5 AND THE CREATURES планируют выпустить концертный альбом

3 сен 2019 : 		 JOE BONAMASSA присоединился к JOHN 5 для исполнения песни Джими Хендрикса

2 авг 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

2 апр 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

4 мар 2019 : 		 ALICE COOPER присоединился на сцене к JOHN 5 AND THE CREATURES

3 мар 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

23 фев 2019 : 		 JOHN 5 выпустит альбом летом

2 фев 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

29 янв 2019 : 		 ACE FREHLEY присоединился на сцене к JOHN 5

2 янв 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

17 ноя 2018 : 		 Новый альбом JOHN 5 AND THE CREATURES выйдет в 2019

21 апр 2018 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился к JOHN 5 на сцене

14 апр 2018 : 		 SEBASTIAN BACH, STEPHEN PEARCY присоединились на сцене к JOHN 5

2 мар 2018 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления JOHN 5

28 янв 2018 : 		 Концертный трек JOHN 5 AND THE CREATURES
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JOHN 5 — о появлении на пластинке DAVE'a MUSTAINE'a



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JOHN 5 в рамках недавнего интервью рассказал о том, каким образом на его новом альбоме засветился DAVE MUSTAINE:

«Это была огромная честь. Потому что там был семпл Джеймса Брауна, а Джеймса Брауна очень трудно превзойти. Но Mustaine просто идеален, потому что у него такой рык, такой голос. Я имею в виду, что подача была эпической, и я очень рад и очень польщён тем, что он принял участие в записи трека.

Я люблю инструментальные песни с крутыми вокальными ходами или это может быть что угодно в подобном ключе. Просто благодаря этому они становятся такими разными и интересными. Всё сложилось просто идеально. Я очень счастлив. Когда я показал её ему, он был доволен. И я очень, очень доволен».

Трек-лист:

01. Welcome To The Island

02. For I Have Sinned

03. Euphoria (feat. Carla Harvey)

04. Qué Pasa (feat. Dave Mustaine)

05. How High The Moon

06. Creepshow

07. Land Of The Misfit Toys

08. Crazy Little Thing Called Love

09. This Is How I Do It

10. Georgia On My Mind (feat. Peter Criss)

JOHN 5 On DAVE MUSTAINE











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