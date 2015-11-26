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LZZY HALE и JOHN 5 на новом сингле RAY WYLIE HUBBARD



LZZY HALE и JOHN 5 приняли участие в записи нового сингла RAY WYLIE HUBBARD "Naturally Wild", который будет включён в выходящий 18 марта альбом "Co-Starring Too".







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