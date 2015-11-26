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John 5

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2 янв 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

17 ноя 2018 : 		 Новый альбом JOHN 5 AND THE CREATURES выйдет в 2019

21 апр 2018 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился к JOHN 5 на сцене

14 апр 2018 : 		 SEBASTIAN BACH, STEPHEN PEARCY присоединились на сцене к JOHN 5

2 мар 2018 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления JOHN 5

28 янв 2018 : 		 Концертный трек JOHN 5 AND THE CREATURES

4 дек 2017 : 		 Концертный альбом JOHN 5 AND THE CREATURES выйдет в январе

18 окт 2017 : 		 Кавер-версия METALLICA от JOHN 5

6 мар 2017 : 		 JOHN 5 открыл тур

3 янв 2017 : 		 Новый альбом JOHN 5 выйдет весной

1 авг 2016 : 		 Новое видео JOHN 5

1 май 2016 : 		 Новое видео JOHN 5

1 апр 2016 : 		 Новое видео JOHN 5

11 мар 2016 : 		 Полный концерт JOHN 5

2 мар 2016 : 		 Новое видео JOHN 5

1 фев 2016 : 		 Новое видео JOHN 5

2 янв 2016 : 		 Новое видео JOHN 5

11 дек 2015 : 		 Обложка нового сингла JOHN 5

3 дек 2015 : 		 JOHN 5 встретит новый год новым видео

10 ноя 2015 : 		 JOHN 5 исполнил кавер-версию хита Майкла Джексона

7 ноя 2015 : 		 ROB ZOMBIE, DOYLE WOLFGANG VON FRANKENSTEIN присоединились на сцене к JOHN 5

21 окт 2015 : 		 JOHN 5 о новом CD/DVD

18 фев 2015 : 		 Бывший басист VAN HALEN присоединился на сцене к JOHN 5

2 янв 2015 : 		 JOHN 5 обзавёлся собственной газировкой

30 ноя 2014 : 		 Последний альбом JOHN 5 вышел на компакт диске

20 ноя 2014 : 		 JOHN 5: «Рок не мёртв, но индустрия изменилась»
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Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES



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Проект JOHN 5 AND THE CREATURES, в состав которого входят бывший гитарист MARILYN MANSON и нынешний участник ROB ZOMBIE John 5, басист Ian Ross и барабанщик Logan Miles Nix, выпустил новое видео на песню Zoinks!". Этот трек войдёт в предстоящий альбом "Invasion", выход которого намечен на этот год.



Video Premiere: JOHN 5 AND THE CREATURES

In celebration of the upcoming album, JOHN 5 AND THE CREATURES will kick off the second leg of their North American "Invasion" tour on February 22 in Anaheim, California. The tour will feature support from blues-rock guitarist Jared James Nichols.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

LU777


2 янв 2019, 21:08		Мёртвая безжизненная инструменталка...
Особенно если сравнить с Ричи Котценом скажем...
Там чувак живой живой...а здесь галимые барабаны,да и игра Джона ....никакая :-)


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