Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES



Проект JOHN 5 AND THE CREATURES, в состав которого входят бывший гитарист MARILYN MANSON и нынешний участник ROB ZOMBIE John 5, басист Ian Ross и барабанщик Logan Miles Nix, выпустил новое видео на песню Zoinks!". Этот трек войдёт в предстоящий альбом "Invasion", выход которого намечен на этот год.









In celebration of the upcoming album, JOHN 5 AND THE CREATURES will kick off the second leg of their North American "Invasion" tour on February 22 in Anaheim, California. The tour will feature support from blues-rock guitarist Jared James Nichols.









