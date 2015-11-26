Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

Проект JOHN 5 AND THE CREATURES, в состав которого входят бывший гитарист MARILYN MANSON и нынешний участник ROB ZOMBIE John 5, басист Ian Ross и барабанщик Logan Miles Nix, выпустил новое видео на песню Zoinks!". Этот трек войдёт в предстоящий альбом "Invasion", выход которого намечен на этот год.
In celebration of the upcoming album, JOHN 5 AND THE CREATURES will kick off the second leg of their North American "Invasion" tour on February 22 in Anaheim, California. The tour will feature support from blues-rock guitarist Jared James Nichols.
LU777
Особенно если сравнить с Ричи Котценом скажем...
Там чувак живой живой...а здесь галимые барабаны,да и игра Джона ....никакая :-)
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).