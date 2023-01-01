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*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 89
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 60
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
*DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболк... 28
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John 5

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28 окт 2023 : 		 Новый трек от JOHN 5

20 окт 2023 : 		 JOHN 5: «AC/DC поменяли мир»

12 апр 2023 : 		 JOHN 5 на альбоме Долли Партон

8 фев 2023 : 		 Новая песня JOHN 5

19 янв 2023 : 		 JOHN 5 исполняет трек MÖTLEY CRÜE

11 янв 2023 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

4 янв 2023 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

28 дек 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

6 дек 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

30 ноя 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

23 ноя 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

12 ноя 2022 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

3 авг 2022 : 		 PETER CRISS поздравил JOHN 5

20 апр 2022 : 		 JOHN 5 — о документальном фильме

19 апр 2022 : 		 JOHN 5 — об инциденте с MARILYN'ом MANSON'ом в 2003 году

4 апр 2022 : 		 JOHN 5 — о поступке Уилла Смита

8 мар 2022 : 		 Видео с выступления JOHN 5

15 фев 2022 : 		 LZZY HALE и JOHN 5 на новом сингле RAY WYLIE HUBBARD

4 янв 2022 : 		 GEORGE LYNCH: «Это я посоветовал JOHN 5 выпускать по песне в месяц»

16 ноя 2021 : 		 JOHN 5: «Из-за COVID я потерял ряд близких друзей»

4 ноя 2021 : 		 Новое видео JOHN 5

1 ноя 2021 : 		 JOHN 5: «Первый и последний раз я пил с Даймом»

6 окт 2021 : 		 JOHN 5 — о возвращении на сцену

1 окт 2021 : 		 JOHN 5 — о появлении на пластинке DAVE'a MUSTAINE'a

24 сен 2021 : 		 Новое видео JOHN 5

27 авг 2021 : 		 JOHN 5 исполнил трек, записанный с DAVE'ом MUSTAINE'ом
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Новый трек от JOHN 5



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JOHN 5 опубликовал новую композицию "The Ghost".




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