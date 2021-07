сегодня



DAVE MUSTAINE на новом альбоме JOHN 5 AND THE CREATURES



JOHN 5 в рамках недавнего интервью сообщил о том, что в записи нового альбома, получившего название "Sinner" и выходящего в конце октября, принял гостевое участие сам DAVE MUSTAINE.



«Я очень всем доволен. У меня тут есть Peter Criss, сыгравший в 'Georgia On My Mind'. И буквально на днях никто иной как Dave Mustaine записал немного вокала. Тут есть чуть-чуть вокала в каждом треке и это очень клево. И Dave сделал это, получилось просто бомба. Я ведь очень люблю MEGADETH!»













