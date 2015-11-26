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JOHN 5 исполнил трек, записанный с DAVE'ом MUSTAINE'ом



JOHN 5 в рамках сольного тура исполнил композицию "Que Pasa", которая будет включена в новую студийную работу и была записана с участием DAVE'a MUSTAINE'a.







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