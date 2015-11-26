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John 5

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31 авг 2020 : 		 Трейлер концертного релиза JOHN 5

25 июн 2020 : 		 JOHN 5 на карантине

8 июн 2020 : 		 CHARLIE BENANTE и JOHN 5 исполнили кавер KISS

6 апр 2020 : 		 Обучающее видео от JOHN 5

14 дек 2019 : 		 JOHN 5 AND THE CREATURES планируют выпустить концертный альбом

3 сен 2019 : 		 JOE BONAMASSA присоединился к JOHN 5 для исполнения песни Джими Хендрикса

2 авг 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

2 апр 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

4 мар 2019 : 		 ALICE COOPER присоединился на сцене к JOHN 5 AND THE CREATURES

3 мар 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

23 фев 2019 : 		 JOHN 5 выпустит альбом летом

2 фев 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

29 янв 2019 : 		 ACE FREHLEY присоединился на сцене к JOHN 5

2 янв 2019 : 		 Новое видео JOHN 5 AND THE CREATURES

17 ноя 2018 : 		 Новый альбом JOHN 5 AND THE CREATURES выйдет в 2019

21 апр 2018 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился к JOHN 5 на сцене

14 апр 2018 : 		 SEBASTIAN BACH, STEPHEN PEARCY присоединились на сцене к JOHN 5

2 мар 2018 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления JOHN 5

28 янв 2018 : 		 Концертный трек JOHN 5 AND THE CREATURES

4 дек 2017 : 		 Концертный альбом JOHN 5 AND THE CREATURES выйдет в январе

18 окт 2017 : 		 Кавер-версия METALLICA от JOHN 5

6 мар 2017 : 		 JOHN 5 открыл тур

3 янв 2017 : 		 Новый альбом JOHN 5 выйдет весной

1 авг 2016 : 		 Новое видео JOHN 5

1 май 2016 : 		 Новое видео JOHN 5

1 апр 2016 : 		 Новое видео JOHN 5
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Трейлер концертного релиза JOHN 5



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JOHN 5 четвертого сентября выпустит концертный релиз "Live Invasion", который будет доступен на CD/DVD и в варианте видео по запросу в разрешении 4К. Виниловый вариант будет доступен начиная с октября. Трейлер к релизу можно найти ниже.

JOHN 5 To Release 'Live Invasion' Next Week; Trailer Available








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