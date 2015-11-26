31 авг 2020



Трейлер концертного релиза JOHN 5



JOHN 5 четвертого сентября выпустит концертный релиз "Live Invasion", который будет доступен на CD/DVD и в варианте видео по запросу в разрешении 4К. Виниловый вариант будет доступен начиная с октября. Трейлер к релизу можно найти ниже.



















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